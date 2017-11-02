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Венгрия выставила на аукцион списанные истребители МиГ-29

03.11.2017 Военно-промышленный курьер 586 0
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Истребитель МиГ-29 ВВС Венгрии
Истребитель МиГ-29 ВВС Венгрии.
Источник: vpk-news.ru

Венгрия начала процедуру аукционной продажи 23 списанных многоцелевых истребителей МиГ-29, стартовая цена за которые составит 4,8 млрд форинтов ($18 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание Defence & Security Intelligence & Analysis.

На торги также выставлены 20 двигателей от этих самолетов, ракеты и более 1,2 тыс. запасных частей. Торги назначены на 14-16 ноября, однако их проведение должно быть согласовано с Россией. Как утверждается, выставленные на аукцион истребители последний раз поднимались в воздух семь лет назад. О техническом состоянии боевой техники ничего неизвестно, кроме того, что некоторые из МиГов в течение многих лет оставались под открытым небом на военном аэродроме города Кечкемет.

В 1993 году Россия поставила Венгрии 28 МиГ-29 в счет погашения части долга СССР. Десятилетие спустя уже после вступления в НАТО Будапешт принял решение отказаться от использования советских самолетов, начав их постепенно заменять шведскими истребителями JAS-39 Gripen.
02.11.2017
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Великобритания
Венгрия
Россия
Швеция
Продукция
Gripen NG
МиГ-29
Проекты
NATO

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