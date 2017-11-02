Российских саперов в Сирии одели в "космические" хладожилеты



Сапёр ВС РФ.

Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ Сапёр ВС РФ.Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Уникальная система охлаждения позволила носить тяжелые бронекостюмы даже в жарком климате пустыни

Российские саперы получили уникальные "космические" хладожилеты. Они позволяют им работать в полном снаряжении и в бронекостюме максимальной защиты даже под палящим солнцем при температуре до плюс 40 градусов. В системе используется тот же принцип работы, что и в космических скафандрах: по трубочкам, пришитым к специальному жилету, циркулирует охлаждаемая сухим льдом жидкость. Сейчас в развитых странах для охлаждения саперных костюмов используются специальные вентиляторы. Но они обеспечивают относительный комфорт только до температуры плюс 30.

По оценкам экспертов, российская система проще, легче и экономичнее зарубежных аналогов. Также уникальные изделия могут применяться не только саперами, но и подразделениями химзащиты.

Как рассказали "Известиям" в Международном противоминном центре, хладожилеты недавно поступили на вооружение. Их используют российские саперы, участвующие в очистке от мин и самодельных фугасов Дейр-эз-Зора (Сирия).

Первые попытки облегчить работу саперов в защитном снаряжении предпринимались еще в 90-е годы. Для этого использовались небольшие вентиляторы, но они справлялись с задачей только при температурах не выше плюс 30 градусов. После начала боевых действий в Сирии особую актуальность приобрела разработка более эффективной системы охлаждения для бронекостюмов — саперам пришлось подолгу работать на жаре в полной бронезащите при разминировании жилых районов, промышленных предприятий и историко-культурных памятников.

Разработчик новинки — московская фирма GS CJSC, которая специализируется на производстве оборудования и экипировки для саперов. Инженерам удалось найти изящное и экономичное решение, которое быстро оценили военные. Система состоит из двух основных компонентов. Первый — двухслойный тканевый жилет со вшитыми трубками для охлаждающей жидкости. Его одевают под бронекостюм.

Второй компонент системы — внешний модуль рециркуляции. Работающий от аккумуляторов портативный насос прокачивает теплоноситель (обычную воду) через контейнер с сухим льдом. Использование сухого льда позволило сделать систему портативной — контейнер с ним относительно компактный, а лед при таянии испаряется. При этом нагрузка постепенно уменьшается. Максимальный вес оборудования не превышает 5 кг, что позволяет носить его с собой как обычную сумку на ремне.

Военный эксперт Олег Желтоножко рассказал "Известиям", что портативные системы охлаждения крайне востребованы не только в пустыне, но и в умеренном климате.

— Бронекостюм сапера довольно тяжел и закрывает всё тело. Даже в нашем климате у тренированного человека пот начинает литься со лба уже минут через 5–10, — пояснил специалист. — Жара и пот очень мешают, сапер должен работать четко и выполнять тонкие манипуляции. Аналогичная ситуация, кстати, с военными химиками, у которых костюмы изначально герметичные, и длительное пребывание в них превращается в пытку.

Олег Желтоножко отметил, что попытки создать систему охлаждения предпринимались давно, но мешали либо высокая стоимость, либо технические сложности.

— Американцы, например, тоже решили эту задачу. Но у них человек привязан шлангами к внедорожнику, где стоит система рециркуляции, — сказал эксперт. — Такая "пуповина" очень ограничивает подвижность, а работать с ней в развалинах просто нереально.

Охлаждающий жилет одевается вместе с новейшим отечественным бронекостюмом ОВР-2-02. Он защищает сапера от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия и от пуль. Титановые панели в этой модели заменены на прессованный полиэтилен, что уменьшает вес костюма. При этом усилена защита воротниковой зоны и жизненно важных органов. Костюм значительно легче предыдущих моделей и весит около 8 кг. Это существенно увеличивает продолжительность работы саперов.

Николай Сурков