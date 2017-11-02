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Пятая международная конференция по качеству на «КАМАЗе»

02.11.2017 ПАО "КАМАЗ" 96 0
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ПАО "КАМАЗ"
Цех ПАО "КАМАЗ".
Источник: Ростех

На «КАМАЗе» (входит в Госкорпорацию Ростех) состоялась V Межрегиональная конференция «Качество – основа конкурентоспособности современного автопрома». Двухдневное мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Республика Татарстан.


Участие в конференции приняли заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Альберт Каримов, директор Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений министерства промышленности и торговли РФ Константин Леонидов, первый заместитель председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов и другие. Всего актуальные вопросы качества обсудили более 200 специалистов из различных городов России и стран СНГ. В их числе – эксперты в области качества и сертификации, руководители ведущих автосборочных предприятий, представители предприятий-поставщиков ПАО «КАМАЗ».


Приветствуя участников встречи, первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор Юрий Герасимов отметил, что ежегодная специализированная конференция за пять лет стала хорошей площадкой по обмену опытом, она даёт возможность обсудить актуальные вопросы и найти новые инструменты повышения качества. Крупнейший российский производитель грузовой техники готов открыто поделиться наработками. «Выпустив на рынок новый модельный ряд грузовиков, мы перешли на новый уровень качества продукции и успешно удерживаем занятые позиции, – рассказал Герасимов. – Сегодня, когда мы расширяем свое присутствие на экспортных рынках, особенно важно подтвердить репутацию производителя надёжных машин – благодаря высокому качеству, оптимальной цене, эффективному сервису и внимательному отношению к клиентам». Среди отечественных предприятий автопрома «КАМАЗ» имеет самый высокий показатель по уровню удовлетворенности потребителей качеством – 7,34 балла по 10-бальной шкале.


Первый день мероприятия был посвящён докладам специалистов и их обсуждению. В частности, были рассмотрены перспективы развития стандартизации систем менеджмента качества автомобильной промышленности в Российской Федерации, затронуты вопросы воспитания коллектива как основы качества, обсуждены проблемы и перспективы цифрового управления качеством и многое другое. Камазовские специалисты поделились передовым опытом в развитии Производственной системы, остановились на современных технологиях и шагах по модернизации производства, влияющих на качество продукции.


В рамках конференции состоялось награждение победителей камазовского конкурса «Лучший менеджер по качеству». Кроме того, высоко отмечены заслуги заместителя директора по качеству автомобильного завода Евгения Маслиева: он признан «Лучшим менеджером по качеству РТ 2017 года».


Во второй день прошли круглые столы по формированию видения будущего автопрома. Завершилось мероприятие бенчмаркингом: гостям была предоставлена возможность посетить подразделения ПАО «КАМАЗ», где внедрены современные системы менеджмента на основе требований международных стандартов. Участники конференции побывали на автомобильном и прессово-рамном заводах, а также посетили СП «ЦФ КАМА». В целом, стоит отметить широкий охват тем, обсуждённых на мероприятии, знание ресурсов повышения качества на предприятиях автопрома и большой опыт специалистов-практиков, принявших участие в конференции.
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минпромторг РФ
РСПП

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