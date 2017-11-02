Сотрудники ОНПП «Технология» осваивают новую версию стандарта железнодорожной индустрии



Железнодорожная дорога.

Источник: http://www.technologiya.ru/ Железнодорожная дорога.Источник: http://www.technologiya.ru/

Обучение новым требованиям стандарта железнодорожной промышленности ISO/TS22163:2017 прошли двадцать пять руководителей ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина. До момента внедрения стандарта ISO/TS22163:2017 на предприятии планируется переподготовить 80 сотрудников.

Семинар провела крупнейшая российская консалтинговая компания «ФИНЭКС». Программа подготовки, рассчитанная на руководителей и ключевых специалистов, в чьи функции входит подготовка к сертификации, а также поддержание функционирования системы менеджмента бизнеса, включала элементы интерактивного обучения. В ходе семинара участники получили не только теоретические знания, но и практические навыки, которые смогут реализовать в процессе внедрения нового стандарта и ежедневной профессиональной деятельности.

«Переход на новую версию международного стандарта ISO/TS22163:2017 является подтверждением того, что мы работаем в соответствии с современными международными нормами и запросами наших заказчиков в сфере транспортного машиностроения. Данное конкурентное преимущество позволит нам расширить присутствие на рынке железнодорожного остекления и перспективы участия в новых проектах по созданию высокоскоростного подвижного состава», - отметил директор по качеству ОНПП «Технология» Владимир Корсачёв.

ISO/TS22163:2017 базируется на международном стандарте ISO9001:2015 и дополнен специфичными требованиями железнодорожной промышленности. Переходный период на ISO/TS 22163:2017 начался в июле 2017 года и закончится в сентябре 2018 года. Прохождение сотрудниками ОНПП «Технология» обучения станет важным этапом подготовки предприятия к ресертификации системы менеджмента бизнеса.