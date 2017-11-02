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Необходимо бороться с источниками финансирования терроризма, заявили в РАТС

03.11.2017 РИА Новости 155 0
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Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ). Архивное фото
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ). Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Raqqa Media Center

ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Борьба с терроризмом невозможна без противодействия источникам его финансирования, заявил в четверг директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Евгений Сысоев.

В Ташкенте 1-2 ноября состоялась пятая научно-практическая конференция РАТС ШОС "Борьба с терроризмом - сотрудничество без границ". В конференции приняли участие представители спецслужб стран-участниц ШОС, государств-наблюдателей, ряда международных и региональных профильных организаций.

"Участники конференции выразили общее мнение, что эффективная борьба с терроризмом не может осуществляться без надежного перекрытия источников его финансирования, как этого требуют профильные резолюции Генеральной ассамблеи ООН, Совета безопасности ООН и международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ - ред.)", - сказал Сысоев журналситам.

По его словам, на конференции было отмечено, что вооруженные конфликты на Ближнем Востоке приобрели перманентный характер и остаются очагом напряжения для всего мирового сообщества.

Директор Исполкома РАТС сообщил, что на фоне активного военного давления антитеррористических сил в сирийско-иракской зоне меняется не только география театра военных действий, но и тактика деятельности террористов.

"Члены международных террористических организаций передислоцируются на территорию Афганистана, вплотную приближаясь к границам государств-членов ШОС, а также возвращаются в страны исхода, формируя "спящие ячейки", - уточнил Сысоев.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
02.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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