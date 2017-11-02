Как набрать победоносную армию в наркоманских клубах?



Танки украинской армии в Донецкой области.

Источник: © AP Photo, Irina Gorbaseva Танки украинской армии в Донецкой области.Источник: © AP Photo, Irina Gorbaseva

В ноябре стартует масштабный офицерский призыв в ВСУ. По новым жестким правилам. Облава в клубе Jugendhub, где охотились за наркоманами, но поймали уклонистов и тут же отвезли их в военкомат, демонстрирует решительные намерения власти. В армии некомплект рядовых. В полиции - патрульных. Время безбашенного патриотизма и гламурных иллюзий прошло. Инфляция, безвиз и чиновничьи зарплаты в 100 тысяч гривен обесценили привлекательность службы по контракту. А ситуация в АТО все еще требует "свежего мяса"…

Первое, что говорят родителям призывников в военкоматах, что срочники не отправятся служить в АТО. Тем, кто сомневается, показывают решение СНБО Украины, введенное в действие указом президента от 24 сентября 2015 г. №744, в котором прописано данное условие.

Это очень циничный по своей сути документ. Циничный потому, что был выпущен через полтора года после иловайского котла и через полгода после выхода из Дебальцева. До этого в мясорубку войны отправили шесть волн мобилизации. 200 тысяч человек! Многие из которых никогда толком не держали в руках оружие, не имели опыта и желания убивать, а главное - не владели искусством выживания в условиях войны.

Их просто сгребли в кучу, оторвали от работы, мелкого бизнеса, бытовых проблем, маленьких детей, старых родителей, сняли с тракторов, вытащили из СТО и слесарных мастерских, собрали со строек и заводов и, ни о чем не спрашивая, погнали на смерть. Даже не знаю, платили что-то мобилизованным первой-второй волны, кроме минимальной зарплаты, которая до гройсмановского повышения была 1,6 тысячи гривен, или нет.

Версия, что в 2014-2015 гг. призывали в первую очередь добровольцев и людей с опытом военной службы, мягко говоря, не совсем соответствует действительности. Достаточно взглянуть на ранние видеозаписи боевиков с пленными украинцами: это либо добробатовцы, либо простые мужики, которые не догадались откосить от мобилизации.

Помимо шести волн мобилизации в 2014-2016 гг., был плановый призыв молодежи на срочную военную службу и отбор желающих подписать контракт. Например, в прошлом году по контракту захотели служить около 70 тысяч человек. Включая и "правосеков" сотоварищи, которых формально "запихнули" в ряды ВСУ, дабы избежать обвинений со стороны Запада в "разгуле армейской махновщины".

В нынешнем году, по неофициальной информации, количество желающих намного меньше. В среднем приходит до 2,5 тысячи человек в месяц. Не могу гарантировать точность этой статистики, но, судя по телодвижениям власти в плане активизации погони за уклонистами и решению призывать "белые воротнички", резерв желающих служить по контракту действительно исчерпывается.

"Свинью" Вооруженным силам подложил безвиз. У парней из провинции и так называемых депрессивных регионов, озабоченных поиском нормально оплачиваемой работы, появилась альтернатива службе по контракту за 7 тысяч гривен - умотать на заработки за границу. Или занять рабочее место тех, кто уже уехал.

Не секрет, что в последние месяцы на Украине образовался ощутимый дефицит квалифицированных электриков, сантехников, плиточников, автосборщиков и даже поваров. Недавно общался с соседом, у него свой ресторан в Карпатах. Не может найти грамотный персонал на зимний сезон - всех как безвизом сдуло. Говорит, что село в очень бодром настроении: готовится к штурму автомобильной промышленности сепаратистской Каталонии. Кое-кто из односельчан уже пристроился на тамошний автомобильный завод, теперь все остальные вострят лыжи в Испанию.

Препятствием для некоторых из них на пути персональной евроинтеграции может стать принятый несколько месяцев назад закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы".

Согласно ему, военные, которые подписали контракт и в особый период не имели права уволиться из Вооруженных сил, теперь смогут вернуться домой. Заменить этих контрактников должен тот самый офицерский призыв "белых воротничков", о котором мы говорили выше. Все выпускники вузов с военными кафедрами в возрасте до 43 лет, получившие "на халяву" офицерские звания, как мужчины, так и женщины, оказались в "группе риска". Ждите повестки, господа. Пойдете в "учебку", а затем на должности в соответствии со своими званиями. Год пролетит незаметно. Рабочее место за вами должны сохранить. Хотя не факт, что это будет сделано.

Параллельно ужесточаются требования к "молодняку", который, как признал в своем интервью военком Житомира Вячеслав Томашевский, служить не хочет. "Есть люди, которые хотят (служить), самостоятельно приходят, но их меньшинство. Подавляющее большинство людей приходится искать. Они не хотят идти к Вооруженные силы проходить срочную военную службу. Причины какие? Война на востоке, хотя срочников в зону АТО никто не отправляет", - обрисовал он ситуацию.

Но в этом году уклониться от призыва будет сложнее. По новым правилам ответственность за выполнение призывниками долга перед Родиной ложится уже не на военкомат, а на самого юного гражданина. Если ранее можно было избежать получения повестки и пожать плечами, то теперь, как показала история с рейдом в клубе Jugendhub, такие отговорки "не канают".

Министерство обороны разъяснило, что по новому закону граждане, достигшие призывного возраста, обязаны явиться в военкоматы в 10-дневный срок с начала призывной кампании даже при отсутствии (!) повестки.

Те, кто этого не сделал, попадают в разряд уклонистов. Их фамилии становятся известны таким органам, как ЦИК, фискальная, пограничная, миграционная службы. А так же вузам, где не явившийся с "воинской повинной" учится, и руководству предприятия, где он официально трудоустроен, получает зарплату и за него платят отчисления в Пенсионный фонд. Другими словами, при попытке выехать за границу, прийти на вручение диплома, явиться для голосования на избирательный участок и проч. призывник может быть схвачен и отправлен для прохождения медкомиссии.

Почему именно медкомиссии? В этом и заключается маленький юридический секрет. Все дело в том, что уголовная ответственность за уклонение от призыва наступает лишь тогда, когда медкомиссия пройдена и молодой человек признан годным к службе, но не явился на отправку в часть.

За отказ проходить медкомиссию в военкомате срок вынести вообще не предоставляется возможным, даже условный. Так как врачи по закону не имеют права осматривать пациента без его на то согласия. В свою очередь, военкоматы не могут призвать на службу парней, которые отказались проходить медкомиссию.

Поэтому те 670 уголовных производств, связанных с уклонением от военной службы, которые, по данным военной прокуратуры Центрального региона, в январе-сентябре были отправлены в суд (из 3,5 тысяч всех уголовных производств), - это дела на тех простаков, которые умудрились пройти медкомиссию. Но и они, как правило, получают от года до полутора, а то и условный срок.

Не удивительно, что в погоне за планом военкоматы вцепляются мертвой хваткой в любую добычу. Широкий резонанс в соцсетях приобрела история, произошедшая 9 октября в Днепре, когда парня-сироту, больного панкреатитом, насильственно удерживали в казарме на территории областного военкомата почти двое суток и заставляли пройти медкомиссию.

24-летний Василий Кравец добровольно пришел в военкомат Индустриального района Днепра, чтобы получить приписное для официального трудоустройства. Его обвинили в уклонении, хотя по закону парню положена отсрочка, так как он - круглый сирота. Но работники военкомата проигнорировали этот факт и после продолжительных разговоров и пререканий в семь часов вечера отвезли его в областной военкомат для прохождения медкомиссии. Там его фактически заперли в казарме, не покормив и не напоив водой. Когда в 6 утра "узников совести" подняли на зарядку, наш герой попытался уйти, но его поймали и отправили на медкомиссию.

Кравец вызвал полицию, однако молодых и застенчивых патрульных в военкомат просто не впустили. От голода у Василия начался приступ панкреатита, его друзьям, наконец, удалось дозвониться до правозащитников. В итоге разразился скандал. Как результат - издание "Днепр Час" опубликовало подробную инструкцию для призывников, которые не желают стать заложниками погони сотрудников военкоматов за выполнением плана призыва. Наверное, это крайне непатриотично, но тенденция очевидна.

Что сказать в дополнение к вышеизложенному? Полностью согласен со словами президента о том, что армия должна быть профессиональной и мотивированной. Но будем честны: почти все, кто хотели идти в армию из каких-либо других побуждений, кроме зарплаты - от патриотизма до депрессии - уже там находятся. Мотивировать остальных зарплатой в 250 у.е. на фоне сообщений о том, что, сидя в теплых кабинетах "офисов реформ", можно получить по 60-70 тысяч гривен., а в Нацбанке установили себе зарплаты по 10 тысяч долларов, сложно.

Не удивительно, что, как сказал в эфире радиостанции "Голос столицы" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, у нас банально не хватает рядовых солдат. "В военкомате нет очереди, и мы не можем провести качественный отбор желающих подписать контракт. И при этом такой яркий показатель перехода на контракт - это отказ от призыва. Вооруженные силы себе не могут позволить на сегодняшний день отказаться от призыва военнослужащих на срочную военную службу. То есть призыв в количестве 10 тысяч человек сохраняется по сей день. А еще к тому, что большущий некомплект составляют не только рядовые, но и такая категория, как младшие офицеры, а имеется в виду командиры взводов. Об этом говорит то, что Генштаб выдвинул предложение призвать на действительную военную службу офицеров, закончивших военную кафедру. Это тоже говорит о том, что в армии огромнейший некомплект младших офицеров", - отметил эксперт.

Попытки заполнить этот некомплект количественно, а не качественно приводят к тому, что в ночных клубах ловят наркоманов и везут в казармы. Только наркоманов нам в армии не хватало! И нисколько я не порочу светлый образ ВСУ. Знаю, что за это полагается уголовная ответственность. Но сказал же главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK, что "с 2014 года до сегодняшнего дня в Вооруженных силах и среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 тысяч 103 человека - бесповоротных и санитарных потерь. Не от боевых действий". И уточнил же министр обороны Украины Степан Полторак в комментарии каналу "112 Украина", что основными причинами небоевых потерь среди военнослужащих являются болезни, нарушение мер безопасности и употребление алкоголя.

Но так что же мы будем и дальше изображать "невинность"? Или признаем, что в армии проблематичный некомплект личного состава? Потому что предыдущие три года власть безжалостно расходовала такой не восполнимый быстро ресурс, как свой народ, включая молодых призывников и немолодых, но не готовых к войне мобилизованных. А когда они попадали в мясорубку, умывала руки. Лечение, реабилитация, психологическая помощь, трудоустройство, льготы, компенсации - все это, как правило, "спасение утопающих - забота самих утопающих".

Похожая ситуация и в полиции. Как признал глава Нацполиции Сергей Князев, некомплект составляет 20 тысяч человек. Новые молодые сотрудники, отобранные грузинскими реформаторами по самым современным методикам, 72% из которых с высшим образованием, вышли на рутинную работу на улице. Но вскоре обнаружили, что сезон селфи прошел. И теперь их еще бьют по лицу, рвут погоны, дышат перегаром, стреляют на поражение или плюются зараженной СПИДом кровью. А они должны за зарплату (совсем не такую, как им обещали) терпеть это до 62 лет.

Что в сухом остатке? Похоже, что тотальное разочарование. Знаете, меня могут спросить: ты кто такой, чтобы делать такой вывод? Наверное, с точки зрения власти и тех, кто говорит от ее имени, а также заядлых патриотов и неисправимых идеалистов, я - журналист-вредитель: "вредю" рекламному ореолу военной и полицейской романтики.

Но как человек, который мечтает дожить в своей стране до пенсии (не надо хихикать!), я хотел бы быть уверенным, что и страна доживет до моей пенсии. Для этого нам нужна боеспособная армия и сильная полиция. Но армия, способная одержать впечатляющие победы, не вылавливается в "наркоманских клубах". А полиция, укомплектованная "ботанами", не победит растущую угрожающими темпами преступность. Или я не прав?

Артем Бобров