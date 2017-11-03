Самарские ученые спроектировали спутник нового поколения



Источник: РКЦ «Прогресс» Источник: РКЦ «Прогресс»

Проект был представлен на проходящем в Самаре международном практикуме ООН по вопросам космического пространства

САМАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Ученые Самарского национального исследовательского университета спроектировали космический аппарат нового поколения "Аист-3", предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе университета.

"Молодые ученые Самарского университета завершили предэскизное проектирование оптико-электронного аппарата "Аист-3". Он должен стать продолжением серии малых спутников "Аист", созданных в партнерстве с самарским ракетно-космическим центром "Прогресс" в 2008-2016 годах", - сообщили в пресс-службе.

Проект был представлен на проходящем в Самаре международном практикуме ООН по вопросам космического пространства. Основное предназначение нового "Аиста" - дистанционное зондирование Земли с помощью оптико- электронного комплекса микрокласса "Скворец" разработки научно-производственного предприятия "Оптико-электронные комплексы и системы" (зеленоградский филиал ракетно- космического центра "Прогресс"). Предполагается, что комплекс сможет обеспечить разрешение снимков порядка 1,2-1,3 м в оптическом диапазоне с полосой захвата 8-10 км. На "Аисте-3" также будут проводиться научные эксперименты.

В настоящее время определен проектный облик и компоновка спутника, предложен состав целевой и бортовой аппаратуры. Масса спутника составит 170 кг.

"Идея разработать такой аппарат возникла в ходе проработки проекта по установке аппаратуры оптико- электронного наблюдения на "Аисте" первой серии. Два таких университетских спутника массой по 39 кг надежно работают на орбите. Конструктивно "Аист" - очень удачная платформа, но разместить аппаратуру ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли - прим. ТАСС) с высокими характеристиками на ней не удается, поэтому мы предложили проект более тяжелого аппарата - "Аист-3", - сказал руководитель научно- образовательного центра "Аэрокосмическая техника и технологии" Самарского национального исследовательского университета Иван Ткаченко.

"Аисты" первого поколения займутся экспериментами

Параллельно с проектом "Аист-3" в университете ведется проработка проекта серии маломассогабаритных многофункциональных космических аппаратов на базе унифицированной платформы "Аист" первого поколения.

"Первые "Аисты" были рассчитаны на работу в космосе в течение трех лет, однако сегодня срок работы двух этих аппаратов уже превысил четыре с половиной года. Эксплуатация подтвердила обоснованность принятых конструктивных решений и доказала, что "Аист" - надежная и универсальная платформа, на базе которой может быть создана линейка недорогих аппаратов для технологических и биологических экспериментов", - сказал Ткаченко.

Ученые университета предложили три варианта оснащения спутников первого поколения целевой аппаратурой. Так, модификация "Аист-Т" будет использоваться для технологических экспериментов, "Аист-Р" - для отработки перспективной радиолокационной аппаратуры, а "Аист-М" - для проведения медико-биологических экспериментов, в том числе по определению уровня радиации на высоких орбитах - до 1 тыс. км.

Поскольку масса спутников первой серии невелика (всего 53 кг вместе с адаптером, с помощью которого они крепятся к ракете-носителю), эти аппараты можно запускать по несколько штук в качестве попутного груза с полноразмерными научными космическими аппаратами. Такое решение в сочетании с высоким уровнем конструктивно-технологической отработки платформы "Аист" должно обеспечить невысокую стоимость запусков, говорят в университете.

Об "Аистах"

Два спутника "Аист" первой серии были запущены 19 апреля и 28 декабря 2013 года, в настоящее время аппараты продолжают работу и занимаются отработкой средств измерения геомагнитного поля, исследуют высокоскоростные механические частицы естественного и искусственного происхождения.

В апреле 2016 года в рамках первого пуска с космодрома Восточный на орбиту был выведен аппарат "Аист-2Д". Он предназначен для дистанционного зондирования Земли в видимом, инфракрасном и радиодиапазонах, а также для проведения научных экспериментов. Масса платформы спутника - около 250 кг, с учетом целевой и научной аппаратуры общая масса аппарата составляет более 530 кг.