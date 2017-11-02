

Жилье для военнослужащих в Самарской области.

Источник: ЦВО Жилье для военнослужащих в Самарской области.Источник: ЦВО

С 2012 года более 4 тыс. военнослужащих получили жилье в Самарской области. Об этом на подведении итогов пяти лет работы самарского филиала ФГКУ «Центррегионжилье» сообщил его руководитель Игорь Самсонов.

– С 2012 года исполнены социальные обязательства по предоставлению жилья в отношении 4143 военнослужащих в Самарской области, – сказал Самсонов. – Из них 1175 человек обеспечены постоянными квартирами, 286 человек – получили жилищные субсидии, 2408 семей военнослужащих обеспечены служебным жильем, остальные получают компенсацию за поднаем жилья.

И. Самсонов пояснил, что жилищные субсидии военнослужащие начали получать с 2014 года, за это время 286 человек получили более 1, 7 млрд, рублей.