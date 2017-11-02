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2-я армия ЦВО получила на вооружение новейшие беспилотники

02.11.2017 Центральный военный округ 207 0
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Орлан-10
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10".
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию Центрального военного округа, дислоцированную в регионах Поволжья, поступили три беспилотных летательных аппарата нового формата «Орлан-10».


Это новейшая модификация беспилотника. В него включены средства радиоэлектронной борьбы. Основное отличие заключается в его способности устанавливать передатчики помех и зоны глушения сотовой связи. Он может работать с сетями 3G и 4G и способен отличать свои и чужие средства передачи информации. Ранее в войска поступали беспилотники «Орлан-10», способные вести только воздушное наблюдение (разведку) местности.


Беспилотники войдут в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В «Леер-3» с пунктом управления на базе шасси КамАЗ-5350
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
Леер-3
Орлан-10
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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