2-я армия ЦВО получила на вооружение новейшие беспилотники
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10".
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости
Во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию Центрального военного округа, дислоцированную в регионах Поволжья, поступили три беспилотных летательных аппарата нового формата «Орлан-10».
Это новейшая модификация беспилотника. В него включены средства радиоэлектронной борьбы. Основное отличие заключается в его способности устанавливать передатчики помех и зоны глушения сотовой связи. Он может работать с сетями 3G и 4G и способен отличать свои и чужие средства передачи информации. Ранее в войска поступали беспилотники «Орлан-10», способные вести только воздушное наблюдение (разведку) местности.
Беспилотники войдут в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В «Леер-3» с пунктом управления на базе шасси КамАЗ-5350
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02.11.2017
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