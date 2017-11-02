Около 200 боевиков сдались властям Сирии на севере Алеппо



Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

Многих сдавшихся боевиков ждет амнистия, сообщает представитель администрации сирийской провинции Абдулла Хуссейн

ЛАТАКИЯ (Сирия), 2 ноября. /ТАСС/. Около 200 боевиков сдались властям Сирии на севере провинции Алеппо. Сдавшихся участников бандформирований вывели с неподконтрольной правительству территории через контрольной-пропускной пункт, на котором сотрудники сирийских спецслужб проводили личный досмотр сдавшихся боевиков. Российская военная полиция обеспечивала безопасность периметра, сообщил журналистам представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Сослан Цебоев.

"Центром примирения враждующих сторон совместно с властями Сирии была достигнута договоренность о выводе участников незаконных вооруженных формирований из северной части Алеппо, безопасного сопровождения и дальнейшего их амнистирования", - сказал Цебоев.

Он пояснил, что договаривались о выводе боевиков со старейшинами и лидерами вооруженных формирований, контролирующих данную территорию. Линию разграничения перешли 198 сдавшихся участников группировок. Все они были без оружия, многие - ранены, некоторые передвигались на костылях.

По словам представителя администрации провинции Алеппо Абдуллы Хуссейна, многих сдавшихся боевиков ждет амнистия. "Закон об амнистии был принят по инициативе нашего президента Башара Асада. Это очень правильное решение, ведь чаще всего люди просто оказываются не в том месте не в то время, при этом у них не было намерения воевать против своей страны. Таким образом только в нашей провинции уже к нормальной жизни вернулись более чем 1,5 тыс. человек", - сказал он.

Есть среди этих людей и гражданские - строители, инженеры, автомеханики и крестьяне. Большинство из них отрицают причастность к терактам и убийствам. Перешедшие КПП теперь уже бывшие участники бандформирований на автобусах отправились в Алеппо. Всех их ждут разговоры с сотрудниками сирийских правоохранительных органов, которым предстоит проверить правдивость объяснений этих людей.

Те, кого не заподозрят в преступлениях, смогут воспользоваться правом на амнистию, а в дальнейшем - перевезти через линию разграничения свои семьи. Тех же, чья причастность к злодеяниям боевиков будет установлена, ждет суд по сирийским законам.