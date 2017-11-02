Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Стоимость сделки с Турцией по С-400 превышает $2 млрд

03.11.2017 ТАСС 326 0
0
Понравилась новость?
 0
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Поставки зенитных ракетных систем начнутся в течение двух лет, Турция уже перевела России аванс

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сумма контракта с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" превышает $2 млрд. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Стоимость сделки по С-400 с Турцией составила более $2 млрд", - сказал он, не уточнив других деталей.

Ранее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС сообщил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, и он готовится к исполнению. Позднее он рассказал, что Турция уже внесла задаток за эти системы. В то же время замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 начнутся в течение двух лет.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.11 02:18
  • 35
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 04.11 01:40
  • 24
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 03.11 21:41
  • 7
Союзмаш сообщил о сокращении вложений в проект Ил-276 в 10 раз
  • 03.11 21:36
  • 3971
Оценка Советского периода в истории России.
  • 03.11 21:03
  • 100
На пороге - 258 МиГ-35
  • 03.11 20:01
  • 33
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 03.11 19:42
  • 21
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 03.11 19:30
  • 1
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Жуковский
  • 03.11 18:39
  • 37
Когда в стране некуда девать деньги
  • 03.11 18:06
  • 4
Станет ли российский истребитель-невидимка Су-57 ПАК-ФА самолетом шестого поколения? (The National Interest, США)
  • 03.11 17:04
  • 105
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 03.11 16:52
  • 1
Источник: сирийские ПВО открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
  • 03.11 16:37
  • 2
Росгвардия создала оперативный штаб по безопасности на крупных мероприятиях
  • 03.11 15:36
  • 1
Британский флот "погряз в каннибализме"
  • 03.11 15:21
  • 1
«Длинная рука» Беларуси: «Полонез» бьет на 300 км
другие обсуждаемые темы