Стоимость сделки с Турцией по С-400 превышает $2 млрд
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Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Поставки зенитных ракетных систем начнутся в течение двух лет, Турция уже перевела России аванс
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сумма контракта с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" превышает $2 млрд. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Стоимость сделки по С-400 с Турцией составила более $2 млрд", - сказал он, не уточнив других деталей.
Ранее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС сообщил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, и он готовится к исполнению. Позднее он рассказал, что Турция уже внесла задаток за эти системы. В то же время замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 начнутся в течение двух лет.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
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02.11.2017
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