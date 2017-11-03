Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Медведев утвердил перечень международных военных выставок в России на 2018 - 2019 годы

03.11.2017 ТАСС 959 1
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Дмитрий Медведев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Штукина

На следующий год запланировано проведение восьми таких выставок

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пятнадцать международных выставок вооружения будут проведены на территории России в 2018 - 2019 годах. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждены такие перечни на двухлетний период. В 2018 году предусматривается проведение восьми выставок, в 2019 году - семи выставок", - говорится в сопроводительной записке к документу.

Согласно распоряжению, ежегодно будут проводиться Международная выставка вертолетной индустрии, салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность", форум "Неделя национальной безопасности" и выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех".

В 2018 году также должны состояться выставка "Диверсификация", Международный дальневосточный морской салон, военно-технический форум "Армия", международная выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон".

В списке мероприятий на 2019 год указаны Международный военно-морской салон, Международный авиационно-космический салон МАКС и Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов.

"Проведение в России перечисленных международных выставок и участие в них российских организаций оборонной промышленности способствует укреплению кооперационных связей, продвижению отечественной продукции военного назначения на зарубежные рынки", - отмечается на сайте кабмина.
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
МАКС-20XX
Выставки
ИНТЕРПОЛИТЕХ
Комплексная безопасность

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
aleks55
515
№1
03.11.2017 10:44
главное что бы там  контракты заключались.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.11 02:18
  • 35
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 04.11 01:40
  • 24
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 03.11 21:41
  • 7
Союзмаш сообщил о сокращении вложений в проект Ил-276 в 10 раз
  • 03.11 21:36
  • 3971
Оценка Советского периода в истории России.
  • 03.11 21:03
  • 100
На пороге - 258 МиГ-35
  • 03.11 20:01
  • 33
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 03.11 19:42
  • 21
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 03.11 19:30
  • 1
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Жуковский
  • 03.11 18:39
  • 37
Когда в стране некуда девать деньги
  • 03.11 18:06
  • 4
Станет ли российский истребитель-невидимка Су-57 ПАК-ФА самолетом шестого поколения? (The National Interest, США)
  • 03.11 17:04
  • 105
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 03.11 16:52
  • 1
Источник: сирийские ПВО открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
  • 03.11 16:37
  • 2
Росгвардия создала оперативный штаб по безопасности на крупных мероприятиях
  • 03.11 15:36
  • 1
Британский флот "погряз в каннибализме"
  • 03.11 15:21
  • 1
«Длинная рука» Беларуси: «Полонез» бьет на 300 км
другие обсуждаемые темы