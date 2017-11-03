Медведев утвердил перечень международных военных выставок в России на 2018 - 2019 годы
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Дмитрий Медведев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Штукина
На следующий год запланировано проведение восьми таких выставок
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пятнадцать международных выставок вооружения будут проведены на территории России в 2018 - 2019 годах. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в четверг на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением утверждены такие перечни на двухлетний период. В 2018 году предусматривается проведение восьми выставок, в 2019 году - семи выставок", - говорится в сопроводительной записке к документу.
Согласно распоряжению, ежегодно будут проводиться Международная выставка вертолетной индустрии, салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность", форум "Неделя национальной безопасности" и выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех".
В 2018 году также должны состояться выставка "Диверсификация", Международный дальневосточный морской салон, военно-технический форум "Армия", международная выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон".
В списке мероприятий на 2019 год указаны Международный военно-морской салон, Международный авиационно-космический салон МАКС и Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов.
"Проведение в России перечисленных международных выставок и участие в них российских организаций оборонной промышленности способствует укреплению кооперационных связей, продвижению отечественной продукции военного назначения на зарубежные рынки", - отмечается на сайте кабмина.
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02.11.2017
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