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Армия ЦВО получила на вооружение три беспилотника, блокирующих мобильную связь

03.11.2017 ТАСС 299 0
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Военнослужащий во время установки аэродинамически забрасываемого передатчика помех РБ-341В "Леер-3"
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Новые аппараты войдут в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) нового формата на базе комплекса "Орлан-10" поступили на вооружение во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

"В отличие от предыдущих модификаций, предназначенных для ведения воздушной разведки, новые БПЛА способны устанавливать на земле специальные средства подавления связи, а также передатчики помех", - говорится в сообщении.

Новые аппараты могут работать с сотовыми сетями 3G и 4G и блокировать мобильные телефоны противника. Беспилотники войдут в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3" с пунктом управления на базе шасси "КамАЗ-5350".
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Леер-3
Орлан-10
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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