Армия ЦВО получила на вооружение три беспилотника, блокирующих мобильную связь
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Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Новые аппараты войдут в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3"
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) нового формата на базе комплекса "Орлан-10" поступили на вооружение во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.
"В отличие от предыдущих модификаций, предназначенных для ведения воздушной разведки, новые БПЛА способны устанавливать на земле специальные средства подавления связи, а также передатчики помех", - говорится в сообщении.
Новые аппараты могут работать с сотовыми сетями 3G и 4G и блокировать мобильные телефоны противника. Беспилотники войдут в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3" с пунктом управления на базе шасси "КамАЗ-5350".
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02.11.2017
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