Армия ЦВО получила на вооружение три беспилотника, блокирующих мобильную связь



Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Новые аппараты войдут в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) нового формата на базе комплекса "Орлан-10" поступили на вооружение во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

"В отличие от предыдущих модификаций, предназначенных для ведения воздушной разведки, новые БПЛА способны устанавливать на земле специальные средства подавления связи, а также передатчики помех", - говорится в сообщении.

Новые аппараты могут работать с сотовыми сетями 3G и 4G и блокировать мобильные телефоны противника. Беспилотники войдут в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3" с пунктом управления на базе шасси "КамАЗ-5350".