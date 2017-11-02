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Предприятие ИСС до конца 2020 года планирует изготовить девять спутников "Гонец"

03.11.2017 ТАСС 405 0
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Gonets-M
Спутниковая система «ГОНЕЦ-М». Источник: sdelanounas.ru.

Гендиректор ИСС Николай Тестоедов рассказал, что сейчас проводятся электрические испытания

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российское предприятие "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) планирует до конца 2020 года изготовить еще девять спутников серии "Гонец". Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор ИСС Николай Тестоедов.

"Тройка "Гонцов" готова к запуску с мая прошлого года, мы сейчас проводим электрические испытания, чтобы иметь техническую возможность к запуску в конце этого года. Вопрос даты запуска будет определяться генеральными заказчиками (Роскосмос и Минобороны РФ) по мере готовности средств выведения. Запуск планируется осуществить с космодрома Плесецк на ракете-носителе "Рокот", но прорабатываются варианты адаптации этих аппаратов к "Союзу" и "Ангаре", - сказал Тестоедов.

По его словам, также законтрактованы еще девять аппаратов. "В конце этого года мы получаем первые ретрансляторы и начинаем собирать эти спутники Шесть мы планируем изготовить в 2019 году, остальные три - в конце 2020 года", - уточнил он.

Тестоедов отметил, что орбитальная группировка спутников "Гонец" на сегодняшний день должна составлять 12 аппаратов, срок активного существования каждого - пять лет. "Группировка сейчас полная по количеству, но работают девять аппаратов (три находятся на летных испытаниях). Когда группировка будет полной, то не будет перерывов в сотовой связи, которые сегодня иногда возникают у потребителей", - отметил он, указав, что после запуска первых трех аппаратов следующие отправятся в космос по мере необходимости.

О системе

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.

Спутники малого класса "Гонец-М" выводятся на низкую круговую орбиту (около 1500 км над Землей) блоком по три аппарата. Спутники этой серии обеспечивают организацию связи с регистрацией сообщений в бортовом запоминающем устройстве, хранением и последующей передачей абоненту. В задачи спутников "Гонец-М" также входит обеспечение телефонной и факсимильной связи в зоне прямой радиовидимости пользователей.
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Рокот
Компании
ИСС Решетнева
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
Плесецк

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