Орбиту МКС подняли на 700 метров
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Международная космическая станция. Архивное фото.
Источник: © NASA
В результате средняя высота полета Международной космической станции увеличилась до 404,6 км
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-06" поднял высоту полета Международной космической станции (МКС) на 700 м, сообщили в четверг в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
"Маневр проводился с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-06", которые проработали порядка 206 секунд", - сказали в ЦУП.
В результате маневра средняя высота полета МКС увеличилась до 404,6 км.
Маневр проводился для формирования баллистических условий для возвращения пилотируемого корабля "Союз МС-06" с МКС на Землю, которое запланировано на 14 декабря, а также для выведения на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-07", старт которого планируется на 17 декабря.
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02.11.2017
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