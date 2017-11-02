Орбиту МКС подняли на 700 метров



Международная космическая станция. Архивное фото.

Источник: © NASA Международная космическая станция. Архивное фото.Источник: © NASA

В результате средняя высота полета Международной космической станции увеличилась до 404,6 км

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-06" поднял высоту полета Международной космической станции (МКС) на 700 м, сообщили в четверг в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Маневр проводился с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-06", которые проработали порядка 206 секунд", - сказали в ЦУП.

В результате маневра средняя высота полета МКС увеличилась до 404,6 км.

Маневр проводился для формирования баллистических условий для возвращения пилотируемого корабля "Союз МС-06" с МКС на Землю, которое запланировано на 14 декабря, а также для выведения на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-07", старт которого планируется на 17 декабря.