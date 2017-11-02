Новая стратегия безопасности Молдавии подразумевает более тесное сотрудничество с НАТО
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Военнослужащие ВС Молдовы. Источник: mold.su.
Среди потенциальных угроз в документе выделяется вооруженный конфликт на востоке Украины
КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Новая стратегия национальной безопасности Молдавии подразумевает более тесное сотрудничество с НАТО. Об этом говорится в документе, который был утвержден на заседании правительства в среду.
В нем отмечается, что эволюция событий в регионе и на международной арене послужили причиной ориентации Молдавии на европейский курс развития, а также активизацию отношений с НАТО. "Молдавия будет укреплять политический диалог и практическое сотрудничество с НАТО в различных областях в целях развития своих оборонительных возможностей. Республика также продолжит укреплять взаимодействие в сфере безопасности со своими традиционными партнерами (США, Румынией, Украиной и т.д.), а также изучит возможности взаимодействия с другими странами. В этом контексте будет поддерживаться диалог с Российской Федерацией в целях решения вопросов, представляющих двусторонний интерес", - говорится в стратегии.
Среди потенциальных угроз в документе выделяется вооруженный конфликт на востоке Украины, который, как считают в Кишиневе, может расширить зону нестабильности до молдавских границ. В нем также упоминаются вооруженные формирования в непризнанном Приднестровье, которые Молдавия считает незаконными.
Противники НАТО
Молдавия по конституции - нейтральное государство, которое не может вступать в военные блоки. С 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В соответствии с ним страны Запада финансируют обучение молдавских офицеров и программы по обмену опытом, дарят снятую с вооружения технику. Со своей стороны Кишинев оказывает поддержку в миротворческих операциях альянса, отправляя туда своих военных.
Притормозить сотрудничество с НАТО призвал президент страны, главнокомандующий Вооруженными силами Игорь Додон, который запретил военным участвовать в учениях альянса. Он также категорически отказался одобрить предложенную правительством кандидатуру Евгения Стурзы на пост министра обороны. Тогда премьер-министр Павел Филип оспорил решение Додона в Конституционном суде, который принял сторону кабмина, разрешив подписать указ о назначении председателю парламента, Андриану Канду.
Со своей стороны Додон назвал вердикт КС "политическим" и "незаконным", а также пообещал, что не признает министра и не включит его в состав Высшего совета безопасности. Он также призвал своих сторонников добиваться введения в стране президентской формы правления и досрочных выборов в парламент.
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02.11.2017
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