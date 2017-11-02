Кандидат на пост главы NASA обозначил главные задачи космического ведомства США



Логотип National Aeronautics and Space Administration.

Источник: http://ytimg.com/ Логотип National Aeronautics and Space Administration.Источник: http://ytimg.com/

По словам Джеймса Бранденстайна, первоочередная задача заключается в возобновлении пилотируемых запусков с американской территории

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Ключевая задача Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) будет заключаться в ближайшие годы в возобновлении пилотируемых запусков с американской территории. Такое мнение выразил выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост руководителя NASA Джеймс Бранденстайн, выступая в среду на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

"На американских ракетах с американской земли"

"У NASA в ближайшей перспективе имеется множество благоприятных возможностей. Ни одна из них не является более [важной], чем вновь [начать] запускать [в космос] американских астронавтов на американских ракетах с американской земли и безопасно возвращать их обратно", - заявил Бранденстайн.

До настоящего времени он являлся членом Палаты представителей Конгресса от штата Оклахома. В недавнем прошлом этот 42-летний политический деятель был военным летчиком, который в том числе участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.

С 2011 года, когда США списали свой флот шаттлов, доставкой экипажей на Международную космическую станцию (МКС) и их возвращением на Землю занимается Россия. США арендуют у России для своих астронавтов места на космических кораблях "Союз".

Корабль Orion

Бранденстайн, являющийся членом Республиканской партии, которую представляет Трамп, также отметил, что другим важнейшим проектом NASA на ближайшую перспективу является дебютный полет нового пилотируемого космического корабля многоразового использования Orion.

Это будет "колоссальное испытание" программы исследования дальнего космоса и планов отправки человека "за пределы орбиты Земли впервые с 1972 года", констатировал претендент на должность главы NASA.

Предполагается, что первый испытательный непилотируемый полет корабль Orion совершит вокруг Луны в 2019 году. Первый же пилотируемый полет намечен ориентировочно на 2021 год. NASA рассчитывает, что примерно в середине 2030-х годов на Orion состоится первый полет человека на Марс. Корабль должна выводить в космос тяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS).

На Луну и Марс?

Кроме того, Бранденстайн пообещал прилагать все силы к развитию коммерческой отрасли космических полетов и выразил уверенность в том, что стремления администрации Трампа вернуть человека на Луну и вести подготовку к пилотируемому полету на Марс "не являются взаимоисключающими". "Я давно являюсь сторонником возвращения на Луну, особенно в смысле рассмотрения ее в качестве полигона для отработки миссий, предусматривающих полеты в более дальний космос", - пояснил Бранденстайн.

Между тем демократы в комитете подвергли кандидатуру Бранденстайна решительной критике - главным образом за его предыдущие заявления по поводу прав сексуальных меньшинств и глобального изменения климата. Старший демократ комитета бывший астронавт Билл Нелсон (от Флориды) утверждал, что послужной список Бранденстайна заставляет усомниться в его способности руководить NASA.

"Главой [NASA] должен быть лидер, способный объединять ученых, инженеров, частный космический сектор, творцов политики и общественность на основе разделяемой концепции будущих космических исследований. Откровенно говоря, конгрессмен Бранденстайн, я не могу представить, каким образом ваша кандидатура отвечает этим критериям", - сказал Нелсон.

Ранее в этом месяце сенатор-демократ Пэтти Мюррей (от штата Вашингтон) распространила в верхней палате Конгресса письмо, в котором призвала однопартийцев голосовать против кандидатуры Бранденстайна. Не исключено, что последний настроил ранее против себя и некоторых республиканцев в Сенате, поскольку выступал с нападками, в частности, на таких членов верхней палаты Конгресса, представляющих "Великую старую партию", как Джон Маккейн (от Аризоны) и Марко Рубио (от Флориды). Прогнозов по исходу предстоящего голосования по кандидатуре Бранденстайна в Сенате пока нет.