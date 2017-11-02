Роскосмос рассмотрел уже 400 заявок в отряд космонавтов на "Федерацию"



Источник: © Станислав Красильников/ТАСС Источник: © Станислав Красильников/ТАСС

Как сообщил командир отряда космонавтов, летчик-космонавт Олег Кононенко, пока ни одна из кандидатур отобрана не была

ОРЕНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина рассмотрели почти 400 заявок добровольцев в российский отряд космонавтов, на данный момент пока никто не отобран, сообщил ТАСС в среду командир отряда космонавтов, летчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко.

"Отбор продлен по декабрь, уже рассмотрено около 400 заявок, очно прошли около 30 человек, но пока никто не отобран. Сейчас готовый научный отбор, будут выбраны порядка 20 человек", - сказал Кононенко в Оренбурге, где он вместе с летчиком-космонавтом, Героем России Романом Романенко встретился со студентами после просмотра фильма "Салют-7".

В марте Роскосмос и Центр подготовки космонавтов объявили об открытом наборе в отряд космонавтов для первых полетов на новом российском пилотируемом корабле "Федерация" к Международной космической станции и к Луне. Отбор претендентов должен был завершиться в июле, но продлевался уже несколько раз.

Отбор происходит в несколько этапов - по уровню образования и профессиональной пригодности, а также по результатам медицинских обследований, оценке психологических качеств и физической подготовленности. В отряд будут отбирать граждан России не старше 35 лет и имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Приоритетом при отборе пользуются кандидаты с опытом работы в авиационной и ракетно-космической промышленности России.

В настоящее время в российском отряде космонавтов числятся 27 человек, из которых 12 не имеют опыта космических полетов. Еще пять космонавтов летали в космос один раз, семеро совершили по два полета, один - Олег Кононенко - был на орбите трижды, а у космонавта Федора Юрчихина четыре орбитальных полета.

Это уже 17-й набор в российский отряд космонавтов. В предыдущий раз отбор производился в 2012 году. Тогда он был первым открытым - заявки мог подать любой желающий, а не только военные летчики и сотрудники ракетно- космической отрасли. Из 304 добровольцев было отобрано восемь человек, из которых шесть до сих пор состоят в отряде.