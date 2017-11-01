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Science: США блокирует участие Ирана в создании термоядерного реактора ИТЭР

03.11.2017 РИА Новости 245 0
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Площадка строительства термоядерного реактора ИТЭР во Франции
Площадка строительства термоядерного реактора ИТЭР во Франции.
Источник: © Фото : предоставлено российским Агентством ИТЭР

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты целенаправленно мешают вступлению Ирана в международный проект ИТЭР, направленный на создание первого экспериментального термоядерного реактора во Франции, сообщает новостная служба журнала Science.

"Наше сотрудничество с ИТЭР активно развивалось с момента снятия санкций до тех пор, пока президентом США не стал Дональд Трамп. Этот недружественный шаг со стороны США является прямым нарушением условий "ядерной сделки", и если Вашингтон предложит пересмотреть ее, мы откажемся вступать в повторные переговоры", - заявил Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана, чьи слова приводит журнал.

Международный термоядерный реактор ИТЭР строится во Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Он станет первой крупномасштабной попыткой извлечь электрическую энергию из термоядерных реакций, аналоги которых происходят на Солнце. В случае успеха это даст человечеству практически неисчерпаемый источник тепла и света.

В постройке ИТЭР постоянно возникают задержки, и, по текущим оценкам, строительство комплекса отстает от намеченного графика как минимум на 10 лет. Эти трудности уже привели к перестановкам в руководстве проекта в начале прошлого года, и многие страны-участницы проекта, в том числе и Россия, временами задумываются о других вариантах развития "термояда".

Иран, как отметил Салехи, планировал присоединиться к этому международному проекту практически сразу после того, как был подписан "Совместный всеобъемлюющий план действий" - соглашение между Тегераном и представителями "шестерки" по снятию санкций с исламской республики, связанных с ее предположительной военной ядерной программой.

В рамках этого соглашения Иран согласился на вывоз и утилизацию почти всех запасов высоко обогащенного урана в обмен на сохранение всей своей ядерной инфраструктуры, отмену санкций и вступление Ирана в ряд международных проектов по развитию атомной энергетики. Одним из ключевых пунктов этого документа, подписанного в июле 2015 года, было вступление Ирана в ИТЭР в качестве одного из его полноправных членов.

Как отмечает Science, ссылаясь на анонимные источники в директорате ИТЭР, это пожелание Тегерана может никогда не исполниться из-за закулисных действий Соединенных Штатов, мешающих подписанию соглашения даже об ограниченном сотрудничестве между термоядерным проектом и исламской республикой.

Подобные действия США, а также высказывания Дональда Трампа в адрес Ирана и "ядерной сделки", по словам Салехи, ставят под сомнение то, что США собирается исполнить хотя бы один из пунктов соглашения, касающихся научной кооперации, несмотря на то, что Иран действует в соответствии с рекомендациями и пожеланиями МАГАТЭ и других регулирующих международных органов.

Ситуация осложняется тем, что Дональд Трамп отказался дать официальное подтверждение для Конгресса США, что Иран соблюдает соглашение, и теперь обе палаты парламента могут или отменить "ядерную сделку", или потребовать от Трампа провести повторные переговоры. Подобный исход событий, как уже заявили представители Ирана и ЕС, является неприемлемым для всех остальных сторон.
01.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Иран
Китай
Россия
США
Франция
Южная Корея
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит

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