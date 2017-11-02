Лидер Ирана предложил Путину способ изолировать США



Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента РФ Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента РФ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет "изолировать США". Об этом сообщается на сайте Хаменеи.

"Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях", - сказал Хаменеи в ходе встречи с Путиным. Он также подчеркнул, что российский лидер - "сильная личность".

"Поэтому с Россией можно сотрудничать в том, что касается больших действий, которые требуют решимости и настойчивости как от супердержавы, и можно сотрудничать с ней логически", - добавил он.

В среду президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, президентом ИРИ Хасаном Роухани и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки и темы, касающиеся энергетического сектора.