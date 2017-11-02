Лидер Ирана предложил Путину способ изолировать США
|
|
Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет "изолировать США". Об этом сообщается на сайте Хаменеи.
"Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях", - сказал Хаменеи в ходе встречи с Путиным. Он также подчеркнул, что российский лидер - "сильная личность".
"Поэтому с Россией можно сотрудничать в том, что касается больших действий, которые требуют решимости и настойчивости как от супердержавы, и можно сотрудничать с ней логически", - добавил он.
В среду президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, президентом ИРИ Хасаном Роухани и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки и темы, касающиеся энергетического сектора.
|
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.11.2017 "Уралвагонзавод" досрочно выполнил контракт на модернизацию танков Т-72Б3
02.11.2017 Какова роль России в постевропейском мире? (Der Tagesspiegel, Германия)
02.11.2017 В Пентагоне назвали причины сбора биоматериала россиян
02.11.2017 Китай строит сверхдержаву "новой эры". Что это означает для Москвы
01.11.2017 Песков прокомментировал слова Путина о сборе биоматериала россиян
01.11.2017 Путин никуда не уйдет, а Западу придется с ним уживаться (The Huffington Post, США)
01.11.2017 Бондарев: ядерные испытания США не стоит воспринимать как угрозу или агрессию
01.11.2017 Путин ратифицировал протокол о создании Единой региональной системы ПВО РФ и Белоруссии