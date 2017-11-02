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Вторая армия ЦВО получила на вооружение беспилотники нового формата

03.11.2017 РИА Новости 255 0
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БЛА "Орлан-10"
Военнослужащие возле беспилотника "Орлан-10".
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Вторая армия ЦВО получила на вооружение беспилотники нового формата, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Во вторую гвардейскую общевойсковую армию Центрального военного округа, дислоцированную в регионах Поволжья, поступили три беспилотных летательных аппарата нового формата "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "Орлан-10" - это новейшая модификация беспилотника, в котором имеются средства радиоэлектронной борьбы. Основное отличие заключается в способности беспилотника устанавливать передатчики помех и зоны глушения сотовой связи. Летательный аппарат может работать с сетями 3G и 4G и способен отличать свои и чужие средства передачи информации.

Ранее в войска поступали беспилотники "Орлан-10", способные вести только воздушное наблюдение (разведку) местности, отметили в ЦВО. Беспилотники войдут в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3" с пунктом управления на базе шасси КамАЗ-5350.
02.11.2017
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Продукция
Леер-3
Орлан-10
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