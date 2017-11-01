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TAVOR 7: теперь в калибре 7,62 мм

02.11.2017 Warspot 337 0
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Винтовка TAVOR 7.
Винтовка TAVOR 7.
Источник: armyrecognition.com

Израильский булл-пап TAVOR вскоре будет доступен в калибре 7,62 x 51 мм. Вчера, 31 октября, компания Israel Weapon Industries (IWI) объявила о том, что официально представит свою новую штурмовую винтовку TAVOR 7 на предстоящих выставках вооружений.

Американское подразделение Israel Weapon Industries анонсировало винтовку TAVOR 7 в июле текущего года. Тогда сообщалось, что продажи гражданской версии винтовки стартуют в США уже в январе 2018 году. Первыми увидеть новый булл-пап от IWI смогут посетители выставок Defense and Security (Таиланд), Milipol (Франция) и Expodefensa (Колумбия).

На экспошоу будут представлены как военная, так и гражданская версия булл-папа, которая не будет иметь возможности автоматической стрельбы. В компании IWI указывают, что TAVOR 7 создан с учётом тенденции возврата военных к более тяжёлым пулям. При этом в IWI утверждают, что готовы начать поставки новых винтовок потенциальным заказчикам уже в первом квартале 2018 года.

TAVOR 7 — новая модель в линейке штурмовых винтовок и пистолетов-пулемётов TAVOR, а также первый из "Таворов", выполненный в калибре 7,62 x 51 мм. Все предыдущие модели выпускались в калибрах 5,56 x 45 мм (5,45 x 39 мм), а также 9 mm Luger и .300 AAC Blackout (7,62 x 35 мм). Масса винтовки составляет 3,9 кг, а его автоматика построена на коротком ходу газового поршня (имеет четыре положения для настройки под различные типы боеприпасов).
01.11.2017
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Страны
Израиль
Колумбия
США
Таиланд
Франция
Продукция
Tavor
Компании
IWI

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