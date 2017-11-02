Минобороны получит ударного беспилотного "комара"
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Вертолет-дрон "Скаймак-3001".
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Вертолет-дрон "Скаймак-3001" может поднять в воздух почти 200 кг ракет и мини-бомб
Российское военное ведомство в ближайшее время начнет испытания беспилотного ударного вертолета-"комара". Новинка получила название "Скаймак-3001". Это совместная разработка научно-производственного объединения "Авиационные системы" и Летно-исследовательского института им. М.М. Громова. В работах также участвует 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны им. В.П. Чкалова. При небольших размерах вертолет "Скаймак-3001" способен поднять 175 кг радиоэлектронной или оптической аппаратуры, систем радиолокационной борьбы (РЭБ) или набор вооружения.
Как рассказали "Известиям" в Минобороны, вертолет уже включен в перечень перспективных авиационных беспилотных комплексов. Решение о принятии "Скаймак-3001" на вооружение и о его серийном производстве будет принято после окончания испытаний. В комплекс вооружения новинки включены неуправляемые авиационные ракеты и мини-бомбы (фугасные, осколочные и кумулятивные)
По словам генконструктора машины Вячеслава Красножена, в настоящее время идет технологическая сборка четырех экземпляров вертолета.
— Через полгода начнутся совместные с Минобороны летные испытания, — рассказал Вячеслав Красножен. — Мы позиционируем машину как вертолет первичной летной подготовки курсантов вертолетных училищ. Но в интересах военного ведомства он может использоваться и в иных целях, в том числе и в беспилотном варианте.
"Скаймак-3001" имеет каплевидную форму фюзеляжа. Машина весит 800 кг и может перевезти на 500 км груз в 175 кг. В движение вертолет приводит отечественный поршневой двигатель КБ "Истра". В отличие от большинства вертолетных моторов он работает не на авиационном керосине или специальном импортном топливе 100LL, а на обычном 92-м бензине. При этом вертолет не только имеет хорошую скорость в 200 км/ч, находится в воздухе до четырех часов, но и способен поднять машину на высоту до 6 тыс. м.
Редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов рассказал "Известиям", что обилие появляющихся на рынке систем БЛА вертолетного типа такой размерности не должно вводить в заблуждение ложным ощущением насыщения рынка в соответствующем классе беспилотных систем. Значительная часть подобных аппаратов не относится даже к летающим прототипам и выставляется ради маркетингового эффекта с целью привлечения инвестиций в разработки.
— Самый известный серийно выпускаемый БЛА вертолетного типа, используемый в настоящее время, — это американский аппарат FireScout, — рассказал Денис Федутинов. — Опираясь на имеющийся опыт его эксплуатации в интересах американских военных, а также на ожидания дальнейшего развития данной тематики, другие страны также ведут работы по созданию БЛА вертолетного типа.
Большинство из демонстрируемых на открытых мероприятиях проектов БЛА уступают FireScout по массогабаритным параметрам. Среди наиболее заметных разработок можно отметить созданный компаниями Airbus Helicopters и Helicopteres Guimbal на базе вертолета Cabri G2 БЛА VSR700 с максимальной взлетной массой 700 кг и даже сербский X-01 Strsljen аналогичной максимальной взлетной массы.
Наиболее интересный проект в этой области сегодня представляет Китай. На тяньцзиньском вертолетном салоне китайцы представили новый боевой беспилотник вертолетного типа AV500W, завершение работ над которым запланировано на конец года. Это разработка НИИ 602 из Цзиндэчжэна, входящего в состав вертолетной корпорации AVIC. Вертолетик имеет взлетную массу 450 кг, массу полезной нагрузки 145 кг, радиус действия 220 км, скорость 145 км. Может нести управляемые ракеты FT-8D, созданные на базе ПТУР HJ-8, а также маленькие корректируемые бомбочки и бомбы свободного падения.
Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм
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01.11.2017
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ID: 3396
315
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№1
02.11.2017 08:51
Всё прекрасно, но почему опять импортное название. Что русские буквы забыли?
И какой же это "комар" - 800 кг?
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Hazzard
7112
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№2
02.11.2017 09:43
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
И какой же это "комар" - 800 кг?
Таёжный))) А если серьёзно, интересует цена этого чуда.
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beka1
1216
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№3
02.11.2017 09:59
Минусую за отсутствие на борту управляемого вооружения
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Байкал57
432
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№4
02.11.2017 10:05
Двигатель супер. Ни у кого нет. Татария на немецком дизельке делала-делала за 1,5мрлд.руб. Толпой в Германию прокатались. Все остальные тоже нихрена российского мотора. А тут женщина начальница, оказалась не МО ЛО ТОК, а КУ ВАЛ ДА! Земляки в куче с одной школы г.Истры.
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