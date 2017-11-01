Ракетная угроза: НАТО готовит удар из-за страха



Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12. 16 сентября 2017.

Источник: © REUTERS / KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12. 16 сентября 2017.Источник: © REUTERS / KCNA

Япония: Ким Чен Ын обладает ракетами, способными достичь Европы

Северная Корея разработала межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь стран Европы, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Токио. Японский премьер назвал это серьезной угрозой, которая стоит перед международным сообществом. "Газета.Ru" проанализировала, насколько реальна ракетная атака для Старого Света.

"Северная Корея разработала межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь Европы. Это серьезная угроза, стоящая перед всем международным сообществом", - цитирует премьер-министра Японии Синдзо Абэ крупнейшее информационное агентство страны "Киодо Цусин".

"Это действительно так, у КНДР есть ракеты "Тэпходон-2" (ее другие названия - "Пэктусан-2" и "Нодон-3" - "Газета.Ru") и "Хвасон-14" (по классификации США и НАТО - KN-20 - "Газета.Ru"), обладающие межконтинентальной дальностью полета", - рассказал "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

В частности, "Хвасон-14" представляет собой мобильную двухступенчатую межконтинентальную ракету с дальностью в 10 тыс. км. Этого вполне достаточно, чтобы достичь всех европейских столиц до Лиссабона включительно. Испытания "Хвасон-14" начались в июле 2017 года. Точное количество ракет, находящихся на боевом дежурстве, неизвестно.

Дальность ракеты "Тэпходон-2" и вовсе может достигать 12 тыс. км. Это позволяет держать под прицелом в случае необходимости не только Европу, но даже значительную часть африканского континента.

Иными словами, ракетная угроза со стороны Ким Чен Ына более чем реальна.

По итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь повторил, что "в настоящий момент необходимо усилить до максимума давление, а не вести диалог, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих ядерной и ракетной программ". Этот тезис звучал и по итогам встреч Столтенберга с главами МИД и Минобороны Японии Таро Коно и Ицунори Онодэрой.

В совместном заявлении японский премьер и генсек НАТО потребовали от Пхеньяна прекратить свою ракетно-ядерную программу, а страны-члены ООН призвали "выполнять полностью и прозрачно соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".

Подготовка к созданию коалиции

"Скорее всего, визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Токио и его переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на деле означают первые попытки объединения международных сил против Северной Кореи", - рассказал в беседе с "Газетой.Ru" экс- заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, если Соединенные Штаты прибегнуть к военному решению северокорейской проблемы, то как минимум два союзника в этом деле у них уже есть - Япония и Республика Корея.

Однако если к умиротворению режима Ким Чен Ына подключатся европейские страны, то военные действия на Корейском полуострове в этом случае можно будет уже представить, как действия коалиционной группировки войск (сил) и - более того - как скоординированные усилия всего мирового сообщества. По всей видимости, визит генсека НАТО, считает генерал, является первым камнем в основание формирования в недалеком будущем многонациональных сил в зоне Тихого океана.

"Я думаю, что совместные заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по поводу ракетных атак европейских стран на данном этапе представляют собой некую разновидность алармизма", - отмечает экс начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ генерал-майор Владимир Дворкин. По словам специалиста, межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью стрельбы в 8-10 тыс. км северокорейцы изготовят не ранее, чем через пять лет. Еще больше времени уйдет у них на создание боеспособной группировки МБР.

Что касается военных действий европейских стран против КНДР, то вряд ли они решатся на это, полагает Владимир Дворкин. По словам генерала, в этом случае их остановят возможные жертвы среди мирного населения Южной Кореи. Хотя, добавил военачальник, здесь возможны и разного рода случайности, и непрогнозируемая эскалация напряженности, и провокации со стороны Ким Чен Ына.

"На мой взгляд, ракетная атака европейских стран со стороны Ким Чен Ына - не более чем фантазия, - рассказал "Газете.Ru" экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин. - Так что заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в лучшем случае - большое преувеличение. И мало соответствуют действительности. Даже Ким Чен Ын еще ни разу не заявлял о своих намерениях в отношении европейских стран. Так что оба политических лидера слишком сильно опережают события".

От 300 тыс. до 2,1 млн жертв

Что касается ситуации на Корейском полуострове, то она серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы режима Ким Чен Ына. В июле Северная Корея дважды провела испытания межконтинентальных баллистических ракет.

В конце августа и в сентябре КНДР запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.

Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис после встречи с главой военного ведомства Республики Корея Сон Ен Му заявил, что угроза ядерных испытаний в Северной Корее возросла. Тем не менее, любое использование Ким Чен Ыном оружия массового поражения повлечет "сокрушительные действия" со стороны США, заверил министр обороны.

Не так давно были обнародованы данные доклада исследовательской службы американского конгресса, в котором говорится, что в случае вооруженного конфликта на Корейском полуострове жертвами первых дней войны станут в худшем случае 300 тыс. человек.

Исследователи пришли к таким выводам, исходя из способности северокорейской артиллерии выпускать до 10 тыс. снарядов в минуту.

В начале октября эксперты опубликовали оценки, согласно которым в случае возникновения ядерного конфликта КНДР с Японией и Южной Кореей погибнут 2,1 млн человек, различного рода увечья получат до 7,7 млн.

Оценки основываются на том, что Пхеньян обладает 25 ядерными боеголовками для баллистических ракет и использует их все против Южной Кореи и Японии одновременно. Мощность северокорейских спецзарядов, по оценкам экспертов, составляет от 15 до 250 килотонн.

Михаил Ходаренок