СМИ: Руководство "Вертолетов России" отправилось в Индию спасать сделку по Ка-226Т



Вертолет Ка-226Т.

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Вертолет Ка-226Т.Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский отправляется в Индию на встречу с министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман, чтобы спасти сделку по вертолетам Ка-226Т, сообщают СМИ.

Соглашение по поставкам российских вертолетов Ка-226Т Индии и их сборке индийскими предприятиями уже два года фактически не продвигается, и топ-менеджеры "Вертолетов России" решили отправиться в Индию на миссию спасения этой сделки, сообщает Livefist Defence.

В подтверждение этого "Вертолеты России" выступили с заявлением, что Богинский отправляется в Индию, чтобы "встретиться с министром обороны Индии" и "обсудить проект по сборке вертолета Ка-226Т в Индии". В частности, утверждается, что стороны договорятся о подписании контракта и о том, какой производственный объект будет использован для сборки вертолетов в Индии.

В заявлении также отмечается, что Богинский обсудит с Ситхараман возможности увеличения импорта вертолетов в Индию, а также организацию обслуживания вертолетов, поставку запасных частей и компонентов.

Также приводится цитата Богинского из заявления, в которой говорится, что "проект по Ka-226T реализуется в соответствии с графиком, однако многое предстоит сделать, и стороны соглашения находятся в самом начале". Он также отметил "потенциал для развития послепродажного обслуживания", который будет обсуждаться с министром обороны Индии.

В статье отмечается, что соглашение по Ка-226Т было заключено еще в 2015 году – этот вертолет выиграл конкуренцию у Eurocopter AS550C3 Fennec. Однако с тех пор сделка так и не продвинулась.

Накануне сообщалось, что минобороны Индии санкционировало приобретение 111 новых вертолетов для индийских ВМС, причем 95 из них должны быть собраны на территории страны.

Ранее стало известно, что Россия подписала с Индией соглашение на совместное производство 200 вертолетов Ка-226, сумма контракта – более 1 млрд долларов. По соглашению 40 вертолетов Россия поставит готовыми, остальные будут собраны в Индии.

Сергей Гурьянов