Польша осталась без подводного флота



Подводная лодка "Орел" ВМС Польши.

Источник: Lukasz Golowanow & Maciek Hyps, Konflikty.pl Подводная лодка "Орел" ВМС Польши.Источник: Lukasz Golowanow & Maciek Hyps, Konflikty.pl

В Польше загорелась подводная лодка "Орел" советского производства, которая являлась фактически последней боевой польской субмариной, сообщают местные СМИ.

Пожар произошел еще 27 сентября вечером во время ремонтных работ на борту. При этом масштабы разрушения не сообщаются, известно лишь, что они достаточно серьезны, сообщает Trojmiasto.pl.

Огонь удалось потушить, однако подлодку в итоге затопили. Военные о пожаре официально ничего не сообщают.

При этом корабль с 2014 года находился на ремонте. После девяти месяцев ремонтных работ он снова получил повреждение и вернулся на причал.

Отмечается, что пожар на борту последней польской подводной лодки может повлиять на решение о выводе ее из эксплуатации.

Информация о пожаре на "Орле" также может означать, что польский подводный флот вовсе перестает существовать, так как другие подводные лодки не имеют большой боевой ценности и подходят скорее для музеев, считает газета Wyborcza.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о попытках Польши вновь стать военно-морской державой.

Отметим, что в октябре, после того, как немецкая подлодка U35 проекта 212А повредила лопасти винта в ходе испытаний у берегов Норвегии, ВМС Германии также остались без боеспособных субмарин.

Сергей Гурьянов