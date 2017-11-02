Сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий", строящегося для Тихоокеанского флота



Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Громкий" проекта 20380 (заводской номер 2102). Комсомольск-на-Амуре, 28.07.2017.

Источник: Максим Алпеев Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Громкий" проекта 20380 (заводской номер 2102). Комсомольск-на-Амуре, 28.07.2017.Источник: Максим Алпеев

Владивосток. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Тихоокеанском флоте сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий".

"В его состав входят только военнослужащие, проходящие службу по контракту. Вскоре экипаж корвета отправится в Санкт-Петербург для дальнейшего обучения на базе Объединенного учебного центра Военно-морского флота", - сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота.

Отмечается, что ранее на базе Объединенного учебного центра ВМФ полный курс теоретического и практического обучения прошел экипаж корвета "Гремящий", который также строится для Тихоокеанского флота.

Многоцелевые боевые корабли нового поколения "Громкий" и "Гремящий" строятся по проектам 20380 и 20385. Корветы предназначены для действий в ближней морской зоне государства и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций, патрулирования зоны ответственности.

Как сообщалось, в июле корвет "Громкий" был выведен из цеха Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.