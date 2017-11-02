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Сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий", строящегося для Тихоокеанского флота

02.11.2017 Интерфакс-АВН 588 2
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Корвет "Громкий" проекта 20380
Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Громкий" проекта 20380 (заводской номер 2102). Комсомольск-на-Амуре, 28.07.2017.
Источник: Максим Алпеев

Владивосток. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Тихоокеанском флоте сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий".

"В его состав входят только военнослужащие, проходящие службу по контракту. Вскоре экипаж корвета отправится в Санкт-Петербург для дальнейшего обучения на базе Объединенного учебного центра Военно-морского флота", - сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота.

Отмечается, что ранее на базе Объединенного учебного центра ВМФ полный курс теоретического и практического обучения прошел экипаж корвета "Гремящий", который также строится для Тихоокеанского флота.

Многоцелевые боевые корабли нового поколения "Громкий" и "Гремящий" строятся по проектам 20380 и 20385. Корветы предназначены для действий в ближней морской зоне государства и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций, патрулирования зоны ответственности.

Как сообщалось, в июле корвет "Громкий" был выведен из цеха Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.
01.11.2017
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Продукция
Гремящий
Компании
АСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
20385
ТОФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
ID: 3396
315
№1
02.11.2017 10:29
Корабль с названием "Гремящий" должен быть в составе КСФ, а не ТОФ.
Традиции надо поддерживать.
0
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KZ
В.К.О.
685
№2
02.11.2017 18:18
Цитата, q
На Тихоокеанском флоте сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий".

"В его состав входят только военнослужащие, проходящие службу по контракту. Вскоре экипаж корвета отправится в Санкт-Петербург для дальнейшего обучения на базе Объединенного учебного центра Военно-морского флота", - сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота.

Отмечается, что ранее на базе Объединенного учебного центра ВМФ полный курс теоретического и практического обучения прошел экипаж корвета "Гремящий", который также строится для Тихоокеанского флота.
А тем временем китайские товарищи экспериментируют:
Цитата, q
Китайские военные провели первое испытание подводную лодку с магнитогидродинамической силовой установкой, работающей с использованием сверхпроводящих магнитов для создания сильных магнитных полей, которые толкают субмарину вперед, сообщает портал

Цитата, q

Цитата, q
Теперь подводную лодку с магнитогидродинамической силовой установкой впервые разработали и испытали китайские специалисты. Подробности испытания не приводятся. Известно лишь, что субмарина «достигла назначенной скорости» – какой именно, пока остается загадкой.
«Но если КНР действительно удалось реализовать магнитогидродинамическую технологию на практике, это станет мощным преимуществом перед российскими и американскими подводными лодками», – заключает издание.
https://topwar.ru/128785-v-kitae-ispytali-eksperimentalnuyu-podlodku.html
Вот так.. А начинали с ширпотреба...
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