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Генерал-полковник Суровикин станет главкомом ВКС - СМИ

02.11.2017 Интерфакс-АВН 488 1
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Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото
Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин приступит к исполнению обязанностей главкома Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает в среду газета "Коммерсант".

Он стал первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид Вооруженных Сил, утверждает газета.

В публикации при этом отмечается, что "пока господин Суровикин останется в Сирии из-за отсутствия определенности с преемником".

По сведениям издания, "в Генштабе планировали назначить главой группировки командующего ВДВ (генерал-полковника) Андрея Сердюкова, но он сейчас восстанавливается после автокатастрофы".

До командировки в Сирию С.Суровикин командовал войсками Восточного военного округа.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1216
№1
02.11.2017 03:45
Вот все у нас не как у людей! Обидно, блин, что на эту должность не назначили адмирала-подводника!
+2
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