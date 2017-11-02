Генерал-полковник Суровикин станет главкомом ВКС - СМИ
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Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин приступит к исполнению обязанностей главкома Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает в среду газета "Коммерсант".
Он стал первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид Вооруженных Сил, утверждает газета.
В публикации при этом отмечается, что "пока господин Суровикин останется в Сирии из-за отсутствия определенности с преемником".
По сведениям издания, "в Генштабе планировали назначить главой группировки командующего ВДВ (генерал-полковника) Андрея Сердюкова, но он сейчас восстанавливается после автокатастрофы".
До командировки в Сирию С.Суровикин командовал войсками Восточного военного округа.
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01.11.2017
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