Генерал-полковник Суровикин станет главкомом ВКС - СМИ



Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин приступит к исполнению обязанностей главкома Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает в среду газета "Коммерсант".

Он стал первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид Вооруженных Сил, утверждает газета.

В публикации при этом отмечается, что "пока господин Суровикин останется в Сирии из-за отсутствия определенности с преемником".

По сведениям издания, "в Генштабе планировали назначить главой группировки командующего ВДВ (генерал-полковника) Андрея Сердюкова, но он сейчас восстанавливается после автокатастрофы".

До командировки в Сирию С.Суровикин командовал войсками Восточного военного округа.