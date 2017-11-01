"Энергомаш" отправил в США два двигателя РД-181 для ракет-носителей Antares
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Американская ракета Antares корпорации Орбитал АТК с российскими двигателями РД-181.
Источник: www.kp.ru
Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Акционерное общество "НПО "Энергомаш" завершило программу 2017 года по поставке ракетных двигателей РД-181 в США, сообщается на сайте предприятия.
"В соответствии с контрактными обязательствами, АО "НПО Энергомаш" 31 октября 2017 года осуществило отправку в США двух двигателей РД-181", - говорится в сообщении.
На предприятии отмечают, что двигатели успешно прошли испытания на Научно-испытательном комплексе (НИК-751) "НПО Энергомаш".
"Это вторая поставка двигателей в США. Программа по поставке РД-181 в 2017 году полностью выполнена", - отмечают в НПО.
РД-181 разработан и производится АО "НПО Энергомаш". Это однокамерный жидкостной ракетный двигатель с вертикально расположенным турбонасосным агрегатом.
Контракт на поставку двигателей РД-181 компании Orbital ATK был подписан в декабре 2014 году. В этом же году была выпущена конструкторская документация, в начале 2015 году проведено первое огневое испытание двигателя РД-181, а в мае 2015 года успешно завершена его сертификация. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители (РН) Antares.
Ранее сообщалось, что США в связи с введенными в 2014 году конгрессом ограничениями на ВТС с РФ до 2019 года планируют полностью отказаться от российских двигателей РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе (ULA). Поставки РД-181, которыми оснащаются новые РН Antares для МКС, ограничены гражданской сферой.
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01.11.2017
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