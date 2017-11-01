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Сухопутные войска Бразилии начинают испытания легких ударных машин "Чивунк"

02.11.2017 ЦАМТО 237 0
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Автомобиль "Чивунк" (Chivunk)
Автомобиль "Чивунк" (Chivunk) с колесной формулой 4x4.
Источник: veiculosmilitaresdomundo.blogspot.ru

ЦАМТО, 1 ноября. Центр испытаний Сухопутных войск Бразилии (CAEx) приступает к тестированию первой партии легких небронированных авиатранспортабельных ударных машин "Чивунк" (Chivunk) с колесной формулой 4x4, разработанных Научно-исследовательским центром СВ Бразилии CTEx (Centro Tecnologico do Exercito).

По информации Jane's Defence Weekly, на первом этапе пройдут предварительные испытания 10 автомашин, собранных на мощностях предприятия CEPPE Equipamentos Industriais e Comercio в рамках подписанного в октябре 2013 года контракта стоимостью 3,36 млн. реалов (1,2 млн. долл.). Согласно планам, испытания завершатся к февралю 2018 года.

После оценки результатов испытаний CAEx примет решение о переходе проекта на этап серийного производства, либо доработке техники.

Сухопутные войска Бразилии рассчитывают закупить около 30 машин для сил быстрого реагирования, включая парашютную пехотную бригаду (Bda Inf Pqd), которая планирует использовать "Чивунк" для ведения разведки, медицинской эвакуации, буксирования 120-мм минометов и т.д.

Боевая масса машины – 3 т, длина – 4,68 м, ширина – 2,35 м, высота – 2 м, масса полезной нагрузки – 500 кг. "Чивунк" оснащена дизельным двигателем компании MWM Motores Diesel мощностью 140 л.с. стандарта Евро-3, механической коробкой передач Eaton FS2305A, 3-тонной лебедкой для самовытаскивания. Машина оборудуется креплениями для пулемета M2HB под патрон 12,7x99 мм или 7,6-мм пулемета MAG58M, двух штурмовых винтовок, двух гранатометов и 76-мм ПУ дымовых гранат.

Максимальная скорость "Чивунк" – 120 км/ч, запас хода с тремя членами экипажа – 550 км. "Чивунк" может транспортироваться на внешней подвеске вертолета и десантироваться с самолета на малой высоте.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Бразилия
Проекты
Медицина

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