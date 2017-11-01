"Знаю, сколько стоил Ту-144. Но не скажу"



Ту-144 Фото: www.testpilots.ru. Ту-144 Фото: www.testpilots.ru.

40 лет назад состоялся первый пассажирский рейс легендарного Ту-144

40 лет назад совершил первый пассажирский рейс легендарный Ту-144. Впервые советские граждане могли долететь на сверхзвуке до Алма-Аты, потратив на путешествие всего три часа.

Ровно 40 лет назад, 1 ноября 1977 года советские граждане смогли впервые подняться в небо и разогнаться выше скорости звука на легендарном детище КБ Туполева - сверхзвуковом пассажирском лайнере Ту-144.

Самолет, ставший одним из символов технологического прогресса XX века, начал регулярные рейсы спустя почти десятилетие после первого испытательного полета.

Этому предшествовала упорная работа инженеров, длительные испытания, катастрофа в Ле-Бурже, едва не поставившая крест на всем проекте, и почтовые рейсы.

Начало работ по самолету Ту-144 было положено в 1963 году, когда вышло постановление Совмина СССР о создании сверхзвукового пассажирского самолета. Для этого лайнера требовалось построить специальные двигатели со взлетной тягой 20 тонн, разработать которые взялось ОКБ Кузнецова.

В 50-е годы советские инженеры уже достигли немалых успехов в создании боевых сверхзвуковых самолетов, в том числе, тяжелого класса. Однако спроектировать и создать с нуля первый пассажирский лайнер, способный лететь быстрее звука - означало зайти в техническом отношении в неизведанную ранее область, где нет готовых ответов и проверенных решений. Поэтому в ОКБ Туполева и в ЦАГИ рассматривались десятки возможных вариантов аэродинамической компоновки.

Выбор пал на схему низкоплана-бесхвостки с составным треугольным крылом.

Если первые сверхзвуковые боевые машины были рассчитаны на кратковременный полет на сверхзвуке, то Ту-144 должен был совершать крейсерский полет на скоростях, как минимум превышающих две скорости звука. Самолет должен был летать с крейсерской скоростью полета 2300-2700 км/ч, иметь практическую дальность полета на сверхзвуке с 80-100 пассажирами 4000-4500 км.

Ту-144 был первым самолетом, полностью спроектированный Алексеем Туполевым, сыном именитого конструктора Андрея Туполева.

Характерной особенностью Ту-144 стала опускающаяся перед пилотской кабиной носовая часть фюзеляжа, которая обеспечивала обзор на больших углах атаки при взлете и посадке. Одно лишь это техническое решение делает несостоятельными утверждения о том, что советский Ту-144 был "списан" с европейского сверхзвукового конкурента - лайнера Concorde. Другим ноу-хау стало внедрение убирающегося в полете крылышка-стабилизатора, выдвигавшегося спереди фюзеляжа на режимах взлета и посадки.

Двигатели НК-144 в количестве четырех штук были размещены попарно под крылом близко друг к другу. Самолет собирался в большой спешке, власти страны не хотели допустить, чтобы первым в воздух поднялся сверхзвуковой пассажирский самолет не советского производства.

Так, зимой 1967 года была проведена уникальная операция по доставке крыльев первого самолета из Воронежа в подмосковный Жуковский при помощи вертолета-крана Ми-10.

Первый полет самолет "044" совершил в последний день 1968 года под управлением летчика-испытателя Эдуарда Еляна. Полет, продлившийся 37 минут, стал событием в мировой авиации, европейский Concorde поднялся в воздух двумя месяцами позже - 2 марта 1969 года.

В июне 1969 года опытный образец впервые превысил скорость звука, а 12 ноября 1970 года он впервые достиг максимальной скорости 2430 км/ч. Строительство первого предсерийного Ту-144 № 01-1 завершилось в начале 1971 года, всего по программе заводских испытаний машина выполнила 231 полет.

3 июня 1973 года этом самолет потерпел катастрофу во время выполнения демонстрационного полета в Ле-Бурже, погибли шесть членов экипажа с командиром М. Козловым.

В течение нескольких лет на уже построенных образцах проводились летные испытания, доводка двигателей и других агрегатов. Самолет Ту-144 с бортовым № 77106 начал перевозить по маршруту грузы и почту.

А 1 ноября 1977 года в расписании аэропорта "Домодедово" добавились две строки:

"Рейс № 499 - Москва - Алма-Ата, вылет 8 часов 30 минут".

"Рейс № 500 - Алма-Ата - Москва, вылет 14 часов".

Пассажирские рейсы выполнялись раз в неделю, билет на Ту-144 стоил 68 рублей (против 48 рублей на обычном дозвуковом самолете). Но услуга пользовалась популярностью и билеты на самолет стали дефицитом.

Учитывая высоту самолета, для него был построен специальный трап, который, кстати застрял во время первой посадки пассажиров в Домодедово. Несмотря на это, первый рейс прошел без приключений, и самолет приземлился в Алма-Ате спустя ровно три часа.

Павел Котляр