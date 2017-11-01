Первый китайский грузовой БПЛА поднялся в воздух
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Китайский грузовой беспилотный летательный аппарат АТ200.
Источник: Chinanews.com
На прошлой неделе в аэропорту Нейфу города Пучэнг в провинции Шэньси были проведены первые летные испытания китайского беспилотного грузового самолета AT200. Первый полет продолжался 26 минут. За это время были протестированы летные характеристики БПЛА. Результаты подтвердили расчетные данные. AT200 был спроектирован в Институте тепловой техники Китайской академии наук на базе новозеландского самолета PAC P750X с турбовинтовой силовой установкой P&W PT-6A-34L. Длина воздушного судна составляет 11,84 м, размах крыльев - 12,8 м, высота - 4 м. Взлетный вес самолета - 3400 кг, полезная нагрузка - 1500 кг. Расчетная крейсерская скорость 313 км/ч, продолжительность полета достигает 8 часов, а дальность - 2180 км. Взлет и посадка AT200 проходит полностью в автономном режиме. Конструкторы предполагают, что воздушное судно такого типа будет использоваться для перевозски грузов между островами и горной местности.
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01.11.2017
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