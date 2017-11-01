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Украина предлагает Саудовской Аравии создание самолета специального назначения на основе Ан-132

02.11.2017 Интерфакс-Украина 303 0
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Ан-132D
Самолет-демонстратор Ан-132D (регистрационный номер UR-EXK, серийный номер 001) разработки украинского ГП "Антонов" в первом полете. Киев, 31.03.2017.
Источник: УНИАН

Украина предлагает Саудовской Аравии расширение сотрудничества по программе Ан-132 и создание на базе коммерческой транспортной версии самолета модификации специального назначения.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в среду в пресс-службе ГП "Антонов", данное предложение по сотрудничеству представлено саудовской стороне в ходе проходящей 30 октября - 9 ноября в Эр-Рияде презентации потенциальным саудовским заказчикам демонстрационного образца нового Ан-132 - Ан-132D.

Как уточнил собеседник агентства, ранее саудовский заказчик уже озвучил украинской стороне заинтересованность в дальнейшем развитии программы Ан-132 и создании на базе коммерческой версии транспортника ряда модификаций, включая самолет-разведчик, самолет для ведения РЭБ, самолет для пожаротушения, для спасательных операций, морской патрульный самолет, санитарный самолет.

"Возможности развития программы Ан-132 являются предметом переговоров с саудовским заказчиком", - отметил он, напомнив: по итогам презентации самолета потенциальным заказчикам в Саудовской Аравии ожидается принятие решения о сроках сертификации самолета.

Как сообщил собеседник агентства, после презентации в Эр-Рияде, новый Ан-132D примет участие в международной авиакосмической выставке Dubai Airshow-2017, которая пройдет в ОАЭ 12-16 ноября.

Многоцелевой Ан-132 грузоподъемностью 9,2 тонн - модификация легкого транспортного Ан-32, который должен заменить на рынке Ан-32 и Ан-26.

Программа Ан-132 реализуется ГП "Антонов" рамках заключенного в апреле 2015 года соглашения о кооперации с саудовскими King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) и Taqnia Aeronautics Co. Самолет строится в рамках международной кооперации с участием ведущих западных производителей: канадских Pratt & Whitney Canada и CMC Electronics, американской Honeywell, французской Liebherr, британской Dowty Propellers.

Сборка демонстрационного образца Ан-132 на мощностях ГП "Антонов" завершена в декабре 2016 года. В марте 2017 года самолет поднят в воздух, начата программа летных испытаний самолета.

В ходе Le Bourget-2015, саудовская Taqnia, ГП "Антонов", УкрНИИАТ, "Алтис Холдинг (все Украина), и Broetje-Automation (Германия) подписали протокол о намерениях о проектировании и постройке авиационного завода в Саудовской Аравии. По предварительным оценкам, внутренняя потребность саудовского заказчика и его силовых структур в многоцелевом Ан-132 и его модификациях оценивается в порядка 80 машин. Потребность рынка в новом Ан-132 на период до 2025 года - более 200 машин. Самолет также может быть востребован заказчиками ближневосточного региона.

В ходе международной оборонной IDEF-2017 в Стамбуле (Турция) в мае, госконцерн "Укроборонпром", саудовская Taqnia Aeronautics и турецкая Havelsan закрепили подписанием меморандума планы сотрудничества по созданию на базе Ан-132 модификации для несения морской патрульной службы.

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".
01.11.2017
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Страны
Великобритания
Германия
Канада
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
Турция
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Франция
Продукция
Ан-26
Ан-32
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Антонов ГП
Укроборонпром

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