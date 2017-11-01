В авиаполк Западного военного округа в Карелии прибыли истребители Су-35
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Су-35. Архивное фото.
Источник: © Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Шесть новейших истребителей Су-35С совершили перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования в Карелии, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"Экипажи пролетели маршрут протяженностью более восьми тысяч километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Центрального и Восточного военных округов", - говорится в сообщении.
В ближайшее время экипажи истребителей приступят к выполнению учебно-тренировочных полетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.
Су-35C - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Разработан в опытно-конструкторском бюро имени Сухого, серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Самолет разработан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.
Су-35C способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Он предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск, изоляции района боевых действий.
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01.11.2017
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