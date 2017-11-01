В авиаполк Западного военного округа в Карелии прибыли истребители Су-35



Су-35. Архивное фото.

Источник: © Фото : Объединенная авиастроительная корпорация Су-35. Архивное фото.Источник: © Фото : Объединенная авиастроительная корпорация

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Шесть новейших истребителей Су-35С совершили перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования в Карелии, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Экипажи пролетели маршрут протяженностью более восьми тысяч километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Центрального и Восточного военных округов", - говорится в сообщении.

В ближайшее время экипажи истребителей приступят к выполнению учебно-тренировочных полетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.

Су-35C - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Разработан в опытно-конструкторском бюро имени Сухого, серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Самолет разработан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Су-35C способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Он предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск, изоляции района боевых действий.