Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В авиаполк Западного военного округа в Карелии прибыли истребители Су-35

02.11.2017 РИА Новости 249 0
0
Понравилась новость?
 +2
Су-35. Архивное фото
Су-35. Архивное фото.
Источник: © Фото : Объединенная авиастроительная корпорация

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Шесть новейших истребителей Су-35С совершили перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования в Карелии, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Экипажи пролетели маршрут протяженностью более восьми тысяч километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Центрального и Восточного военных округов", - говорится в сообщении.

В ближайшее время экипажи истребителей приступят к выполнению учебно-тренировочных полетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.

Су-35C - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Разработан в опытно-конструкторском бюро имени Сухого, серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Самолет разработан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Су-35C способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Он предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск, изоляции района боевых действий.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.11 18:34
  • 16
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 02.11 18:34
  • 13
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 02.11 18:27
  • 34
Когда в стране некуда девать деньги
  • 02.11 18:26
  • 2
Китай строит сверхдержаву "новой эры". Что это означает для Москвы
  • 02.11 18:20
  • 27
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 02.11 18:18
  • 2
Сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий", строящегося для Тихоокеанского флота
  • 02.11 18:07
  • 16
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 02.11 17:33
  • 89
На пороге - 258 МиГ-35
  • 02.11 17:06
  • 90
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 02.11 16:55
  • 3
ОКР по созданию перспективного перехватчика на смену МиГ-31 начнутся в 2018 году
  • 02.11 16:52
  • 1114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.11 16:45
  • 122
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 02.11 16:36
  • 14
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 02.11 15:45
  • 6
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 02.11 12:32
  • 3966
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы