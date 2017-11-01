Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Зенитный ракетный комплекс С-125-2БМ "Алебарда" в Туркмении

02.11.2017 bmpd.livejournal.com 487 0
0
Понравилась новость?
 0

На состоявшемся 27 октября 2017 года в Ашхабаде военном параде в честь 26-й годовщины независимости Туркмении, в числе прочего, были впервые продемонстрированы поступившие на вооружение ВВС и ПВО Туркмении зенитные ракетные комплексы С-125-2БМ "Алебарда" ("Печора-2БМ"), представляющие собой новый белорусский вариант модернизации старых советских ЗРК серии С-125М.

Белорусские зенитные ракетные комплексы С-125-2БМ "Алебарда" ("Печора-2БМ") вооруженных сил Туркмении на военном параде в Ашхабаде, 27.10.2017 (с) пресс-служба президента Туркмении

По данным белорусской печати, вариант модернизации С-125М по теме "Алебарда" ("Печора-2БМ") является дальнейшим развитием известного варианта модернизации "Печора-2М", уже довольно длительное время успешно реализуемым российско-белорусским АО МФПГ "Оборонительные системы". В отличие от варианта "Печора-2М", ЗРК С-125-2БМ "Алебарда" ("Печора-2БМ") является уже чисто белорусским вариантом модернизации С-125М, разработанным ОАО "Научно-производственное государственное предприятие "Алевкурп" (участвующим в "Оборонительных системах") и опирающимся в основном на белорусскую кооперацию исполнителей, включая ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" (Борисов) и ОАО "ВолатАвто" (подразделение Минского завода колесных тягачей - МЗКТ).

Сообщалось, что разработка ЗРК С-125-2БМ "Алебарда" осуществлялась "Алевкурпом" с 2011 года. Впервые образец ЗРК С-125-2БМ "Алебарда" был продемонстрирован в июле 2014 года на оборонной выставке MILEX-2014 в Минске, при этом было заявлено, что "за несколько дней до выставки" прошли его испытания. Туркмения, видимо, выступила стартовым заказчиком этой системы.

Комплекс "Алебарда" использует полностью обновленную элементную базу. К числу наиболее заметных внешних отличий "Алебарды" от "Печоры-2М" относится размещение антенного поста и четырехбалочных пусковых установок на полуприцепах, разработанных "ВолатАвто", а кабины управления и транспортно-заряжающей машины - на полноприводных автомобильном шасси типа МАЗ-6317. В ЗРК "Печора-2М" все элементы комплекса размещались на полноприводных автомобильных шасси МЗКТ, в том числе двухбалочная пусковая установка - на самоходном шасси МЗКТ-8021.

Элементы белорусского ЗРК С-125-2БМ "Алебарда" в экспозиции оборонной выставки MILEX-2014 в Минске, июль 2014 года (с) ОАО "Алевкурп"

Размещение элементов ЗРК С-125-2БМ "Алебарда" на полуприцепах разработки ОАО "ВолатАвто" (с) nevskii-bastion.ru

Элементы белорусского ЗРК С-125-2БМ "Алебарда" в экспозиции оборонной выставки MILEX-2014 в Минске, июль 2014 года (с) Денис Федутинов / uav.ru

Пусковая установка на полуприцепе из состава [i]белорусского ЗРК С-125-2БМ "Алебарда" в ходе демонстрации президенту Белоруссии Александру Лукашенко, 03.11.2015 (с) belarmy.by[/i]
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Туркменистан
Продукция
Печора-2М
С-125
Компании
2566 ЗРРЭВ
МЗКТ
Оборонительные системы

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.11 18:34
  • 16
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 02.11 18:34
  • 13
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 02.11 18:27
  • 34
Когда в стране некуда девать деньги
  • 02.11 18:26
  • 2
Китай строит сверхдержаву "новой эры". Что это означает для Москвы
  • 02.11 18:20
  • 27
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 02.11 18:18
  • 2
Сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий", строящегося для Тихоокеанского флота
  • 02.11 18:07
  • 16
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 02.11 17:33
  • 89
На пороге - 258 МиГ-35
  • 02.11 17:06
  • 90
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 02.11 16:55
  • 3
ОКР по созданию перспективного перехватчика на смену МиГ-31 начнутся в 2018 году
  • 02.11 16:52
  • 1114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.11 16:45
  • 122
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 02.11 16:36
  • 14
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 02.11 15:45
  • 6
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 02.11 12:32
  • 3966
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы