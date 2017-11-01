Спущен на воду катер связи модифицированного проекта 1388Н3

Продолжается пополнение "яхтенного" флота ВМФ России. Как сообщило АО КБ "Вымпел" (Нижний Новгород),.27 октября 2017 года на АО "Сокольская судоверфь",(Сокольское, Нижегородская область) состоялся спуск на воду строящегося для ВМФ России катера связи модифицированного проекта 1388НЗ с заводским номером 403. Технические проект, а также полный комплект РКД, приемо-сдаточной и эксплуатационной документации разработан АО КБ "Вымпел".

Спущенный на воду на АО "Сокольская судоверфь" строящийся для ВМФ России катер связи модифицированного проекта 1388НЗ с заводским номером 403. Сокольское (Нижегородская область). 27.10.2017 (с) АО КБ "Вымпел"

Катер строится применительно к классу КМ(*)Ice2[1]R2-RSN AUT1 Special purpose ship (специального назначения) Российского морского регистра судоходства (РС). Назначение катера - доставка членов командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений.

Основные характеристики катера:

длина наибольшая, - 66,9 м;

Ширина наибольшая - 11,0 м;

Высота борта на миделе - 5,0 м;

Осадка на миделе по КВЛ (расчетная) - 3,0 м;

Автономность - 10 сут;

Дальность плавания - 1000 миль.

Сдача катера запланирована на 2018 год.

Комментарий bmpd. Cпущенный на воду катер связи модифицированного проекта 1388НЗ с заводским номером 403 является головным в серии из трех единиц, заказанных АО "Сокольская судоверфь" по государственному контракту с Министерством обороны России на поставку трех катеров с заводскими номерами 403, 404 и 405, со сроками сдачи, соответственно, 2017-2019 годы. Фактически до настоящего времени на предприятии по данному контрактк велось строительство только головного катера с заводским номером 403.

Катера связи семейства проекта 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов проекта 1388 (шифр "Баклан") и катеров радиационной и химической разведки проекта 1388Р, построенных для ВМФ СССР в количестве 50 единиц в 1974-1990 годах на Сосновском судостроительном заводе. Проект разработан ЦКБ "Вымпел".

Строительство катеров связи проекта 1388Н было начато на Сокольской судоверфи после 2000 года..В 2006 году там был достроен по проекту 1388Н (разработчик АО КБ "Вымпел") и введен в строй Черноморского флота в качестве представительского катера командира Новороссийской ВМБ катер связи КСВ-67 (заводской номер 482), изначально заложенный еще в советское время по проекту 1388Р на Сосновском судостроительном заводе. Затем на Сокольской судоверфи по контракту с Министерством обороны России было начато строительство двух катеров связи проекта 1388Н3 уже специальной постройки (с широким использованием импортного оборудования). Головной катер связи КСВ-872 проекта 1388НЗ (заводской номер 401) прибыл к месту службы на Северный флот 25 июля 2011 года. Второй катер этого проекта КСВ-2155 (заводской номер 402) прибыл к месту службы в Новороссийск 17 декабря 2013 года.

Закаанные Сокольской судоверфи три дополнительных катера связи модифицированного проекта 1388Н3 с заводскими номерами 403-405 заметно отличаются от двух первых катеров этого проекта архитектурным обликом.

Стоит отметить, что в 2015 году Сокольская судоверфь также получила государственный контракт на постройку для ВМФ России двух катеров-торпедоловов проекта 1388Н3Т на базе проекта 1388Н3 (заводские номера 451 и 452) со сроками сдачи в 2018 и 2019 годах соответственно. Строительство головного катера-торпедолова было начато предприятием в 2016 году, второго - в 2017 году..

Сокольская судоверфь также с 2006 по 2015 годы сдала Министерству обороны России восемь судов-мишеней проекта 436бис (заводские номера с 014 по 021).