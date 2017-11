44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9

Как сообщает французское издание "Air&Cosmos" в публикации Pierre-François Mouriaux "SpaceX affole les compteurs", 30 октября 2017 года ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский телекоммуникационный спутник Koreasat 5A. Список успехов этой ракеты продолжается.

Старт американской ракеты-носителя Falcon 9 с южнокорейским телекоммуникационным спутником Koreasat 5A, 30.10.2017 (с) SpaceX

Это уже 44-й пуск ракеты-носителя Falcon 9, в ходе которого на геостационарную орбиту был выведен спутник Koreasat 5A (Mugunghwa-5A), созданный компанией Thales Alenia Space для южнокорейского оператора KT Corporation.

Пуск состоялся 30 октября 2017 года в 19:34 всемирного координированного времени со стартовой площадки 39А космодрома Кеннеди во Флориде. Спутник массой 3,5 тонны был выведен на орбиту спустя 35 минут 40 секунд. Спустя 8 минут 35 секунда первая ступень ракеты-носителя B1042.1 (модификация v1.2 block 4) возвратилась на плавающую платформу "Of Course I Still Love You", расположенную неподалеку от Флориды. Трансляция была прервана сразу же после приземления, но как только видео снова появилось, на нем были виден значительный факел, появившийся из-под носителя.

Это уже 16-й пуск ракеты Falcon 9 за год, третий за три недели, четвертый полет со ступенью модификации v1.2 block 4, седьмой пуск на геопереходную орбиту, 19-е возвращение ступени с 2015 года и 12-я посадка на плавающуюу платформу.