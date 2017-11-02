44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
|
|
Как сообщает французское издание "Air&Cosmos" в публикации Pierre-François Mouriaux "SpaceX affole les compteurs", 30 октября 2017 года ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский телекоммуникационный спутник Koreasat 5A. Список успехов этой ракеты продолжается.
Старт американской ракеты-носителя Falcon 9 с южнокорейским телекоммуникационным спутником Koreasat 5A, 30.10.2017 (с) SpaceX
Это уже 44-й пуск ракеты-носителя Falcon 9, в ходе которого на геостационарную орбиту был выведен спутник Koreasat 5A (Mugunghwa-5A), созданный компанией Thales Alenia Space для южнокорейского оператора KT Corporation.
Пуск состоялся 30 октября 2017 года в 19:34 всемирного координированного времени со стартовой площадки 39А космодрома Кеннеди во Флориде. Спутник массой 3,5 тонны был выведен на орбиту спустя 35 минут 40 секунд. Спустя 8 минут 35 секунда первая ступень ракеты-носителя B1042.1 (модификация v1.2 block 4) возвратилась на плавающую платформу "Of Course I Still Love You", расположенную неподалеку от Флориды. Трансляция была прервана сразу же после приземления, но как только видео снова появилось, на нем были виден значительный факел, появившийся из-под носителя.
Это уже 16-й пуск ракеты Falcon 9 за год, третий за три недели, четвертый полет со ступенью модификации v1.2 block 4, седьмой пуск на геопереходную орбиту, 19-е возвращение ступени с 2015 года и 12-я посадка на плавающуюу платформу.
|
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.10.2017 Ракета Falcon 9 с 10 спутниками связи стартовала с базы в Калифорнии
27.06.2017 Запуск ракеты Falcon 9 с 10 спутниками связи переносится
27.06.2017 SpaceX запустила спутники с рекордно коротким интервалом
29.04.2015 Американская компания SpaceX запустила в космос первый туркменский спутник связи
29.04.2015 Falcon 9 стартовал с мыса Канаверал с первым туркменским спутником
17.02.2015 Первый туркменский спутник полетит на американской ракете в марте
05.11.2014 Forbes: отказ от двигателей РД-180 угрожает космическим проектам США
13.01.2014 Главные события 2013 года в космонавтике
|
Алексей60
2148
|
№1
02.11.2017 06:27
Цитата, q
19-е возвращение ступени с 2015 года и 12-я посадка на плавающуюу платформу.А сколько ступеней было использовано повторно, три? Или я ошибаюсь?
|
0Сообщить модератору
|
Павел 1978
8722
|
№2
02.11.2017 07:59
мне все-таки кажется, что горизонтальная посадка
более рациональна и надёжна, имхо
|
0Сообщить модератору
|
просто экспл
3837
|
№3
02.11.2017 08:32
Цитата, Алексей60 сообщ. №1
А сколько ступеней было использовано повторно, три? Или я ошибаюсь?да хоть одна , они над этим работают . и результат у них будет .
это как с самолетом братьев Райт , он не сразу полетел , а когда полетел то полетом это было назвать трудно , и даже через года самолеты были еще примитивными , по сути только через полвека они стали похожими на то к чему мы привыкли .
а зулусы вообще над ними не работали и поэтому если они сейчас начнут свою авиацию . то у них тоже будут сначала этажерки со скоростью медленнее вертолета .
кстати , наши и своего Макса сделали (частник и частный космический завод) , и над возвращаемыми ступенями начали работать . поздно правда , но это лучше чем вообще никогда .
так расскажите нам о том что и наши отупели раз пошли по пути который Вы считаете провальным .
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
мне все-таки кажется, что горизонтальная посадкаэто Вы имеете в виду лежа? там нагрузка на борта будет сильнее и деформация приведет к невозможности повторного использования . ну или толщину корпуса надо делать толстой , но это перетяжеление .
|
+1Сообщить модератору
|
Павел 1978
8722
|
№4
02.11.2017 08:44
Цитата, просто экспл сообщ. №3
но это перетяжеление .да, но с другой стороны подъёмная сила крыла будет давать
экономию топлива и бОльшую управляемость, риск будет
сосредоточен не только на технике, но и на этой силе.
А она не ломается.
да и опыт у нас был с Бураном.
Алгоритмы, СУ и многое наверно сохранилось.
По крайней мере теоретическая база есть.
|
0Сообщить модератору
|
ss19
452
|
№5
02.11.2017 08:50
Цитата, Павел 1978 сообщ. №4
да и опыт у нас был с Бураном."Буран" не ракета-носитель, а скорее полезная нагрузка. Тогда уж проект "Спираль" возобновлять на новом технологическом уровне.
|
0Сообщить модератору
|
Павел 1978
8722
|
№6
02.11.2017 09:04
Цитата, ss19 сообщ. №5
"Буран" не ракета-носитель, а скорее полезная нагрузка.А подъёмной силе по барабану что это: ПН или ступень РН.
Она действует.
|
0Сообщить модератору
|
Hazzard
7112
|
№7
02.11.2017 09:32
Цитата, q
19-е возвращение ступени с 2015 года и 12-я посадка на плавающуюу платформу.
Хм. А если ракета села, загорелась и сгорела, это считается как посадка или нет?
|
0Сообщить модератору
|
ss19
452
|
№8
02.11.2017 09:54
Цитата, Павел 1978 сообщ. №6
А подъёмной силе по барабану что это: ПН или ступень РН.Подъемной силе конечно может и по барабану, но получилось, что управляемое падение, благодаря которому садится первая ступень Фалкона целесообразнее, чем управляемое планирование Бурана с его громоздкой теплозащитой... Хотя, если судить объективно, то это два принципиально разных аппарата и их сравнивать достаточно сложно.
|
0Сообщить модератору
|
Павел 1978
8722
|
№9
02.11.2017 09:58
Цитата, ss19 сообщ. №8
чем управляемое планирование Бурана с его громоздкой теплозащитой.а причём тут теплозащита Бурана?
Я писал про алгоритм и СУ горизонтальной посадки, а не про неё.
Теплозащита для первой ступени не нужна.
|
0Сообщить модератору
|
forumow
3582
|
№10
02.11.2017 09:59
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
мне все-таки кажется, что горизонтальная посадкаЯ думаю Вы находитесь в плену сложившихся предпочтений, выработанных вследствии того что многоразовые корабли в последние десятилетия представляли, по большей части, в виде всевозможных "шаттлов". Да и деятели кино постарались. В кинофантастике, начиная со "Звёздных войн", а может ранее, в основном к сожалению фигурируют абсурдные для космоса самолётоподобные конструкции и прочие помеси ракеты с подводной лодкой. Между тем корабли совершающие в космосе более-менее длительные маневры разгона / торможения должны иметь палубы перпендикулярные направлению движения, что и демонстрирует проект корабля SpaceX в составе ITS/BFR. Можете взглянуть на модель межпланетной ракеты Циолковского - там тоже самое.
При работе двигателей в космосе на перпендикулярной палубе возникает искусственная гравитация. Глупо было бы ей не воспользоваться, а напротив изобретать сложные методы компенсации возникающего момента инерции, терпя неудобства для экипажа и пассажиров при иной конструкции.
"Шаттл", "Буран" и т.п. имеют самолётную форму вследствии того что они не предназначены для полётов дальше земной орбиты, активный полёт совершают уже в атмосфере при спуске, в космосе же лишь плавают в безмоторном полёте, за исключением непродолжительных периодов работы двигателей ориентации и торможения.
Цитата, просто экспл сообщ. №3
это Вы имеете в виду лежа? там нагрузка на борта будет сильнее и деформация приведет к невозможности повторного использования . ну или толщину корпуса надо делать толстой , но это перетяжеление .Не только перетяжеление корпуса, но и дополнительный вес крыла и прочих аэродинамических средств. И на вывод всей этой массы нужно дополнительное топливо + топливо для вывода этого дополнительного запаса. При вертикальной же посадке дополнительное топливо тратится для посадки более лёгкой и менее жёсткой конструкции. Весовая отдача аппаратов вертикальной схемы будет выше. Не требуется посадочной полосы - весьма дорогой и габаритной постройки, особенно если вспомнить то что построили для посадки "Бурана".
Маск собирается применять BFR не только для космоса, но и на трассах Земля-Земля. Вертикальная посадка позволяет тут сильно сэкономить на наземной инфраструктуре, которую надо будет построить во множестве мест.
|
0Сообщить модератору
|
ss19
452
|
№11
02.11.2017 10:05
Цитата, Павел 1978 сообщ. №9
Теплозащита для первой ступени не нужна.Это не совсем так, первая ступень Фалкона разгоняется до гиперзвуковых скоростей (6-7М), поэтому ее планирующий аналог придется изготавливать из жаростойких материалов. Если я Вас правильно понял. И как уже сказали выше, это будет сделать конструктивно значительно сложнее. А на счет СУ полетом - его можно разрабатывать в рамках перспективных беспилотных гиперзвуковых аппаратов.
|
0Сообщить модератору
|
Peter Tsk
4224
|
№12
02.11.2017 13:37
Цитата
Первая ступень ракеты Falcon 9 загорелась сразу после посадки на морскую платформу ... Пожар удалось быстро потушить. Старт носителя SpaceX стал 16-м в 2017 году (в прошлом году ... восемь ракет ...). Ракета успешно вывела на околоземную орбиту коммерческий спутник связи Koreasat-5A.
|
0Сообщить модератору
|
forumow
3582
|
№13
02.11.2017 15:29
Посадочный двигатель в хвостовой части ступени это видимо не очень хорошо. Пламя РД отраженное при посадке от поверхности может повредить корпус. Кмк надо расположить небольшие движки в межбаковой проставке, в средней части модуля. Подобно тому как это хотели сделать на посадочной капсуле Dragon V2, до того как отменили решение о использовании реактивной посадки последней. Хвостовой же вырубать ещё в полёте.
|
0Сообщить модератору
|
Peter Tsk
4224
|
№14
02.11.2017 16:36
Цитата, forumow сообщ. №13
Кмк надо расположить небольшие движки в межбаковой проставке, в средней части ...- ИМХО, в отличии от посадочного модуля, тонкие стенки ступени (ниже сопел) будут неравномерно нагреваться от выхлопных струй. Ступень может перегреть, её может "повести" и она лопнет :)) или возникнут проблемы при посадке из-за нарушения геометрии. Т.е. будет нужна термозащита и/или охлаждение (+масса).
+ это дополнительные движки => (+масса, +сложность, -надёжность ...)
|
0Сообщить модератору