44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9

forumow 3582

№10 02.11.2017 09:59 Павел 1978 сообщ. №2 Цитата, мне все-таки кажется, что горизонтальная посадка

более рациональна и надёжна, имхо Я думаю Вы находитесь в плену сложившихся предпочтений, выработанных вследствии того что многоразовые корабли в последние десятилетия представляли, по большей части, в виде всевозможных "шаттлов". Да и деятели кино постарались. В кинофантастике, начиная со "Звёздных войн", а может ранее, в основном к сожалению фигурируют абсурдные для космоса самолётоподобные конструкции и прочие помеси ракеты с подводной лодкой. Между тем корабли совершающие в космосе более-менее длительные маневры разгона / торможения должны иметь палубы перпендикулярные направлению движения, что и демонстрирует проект корабля SpaceX в составе ITS/BFR. Можете взглянуть на модель межпланетной ракеты Циолковского - там тоже самое.







При работе двигателей в космосе на перпендикулярной палубе возникает искусственная гравитация. Глупо было бы ей не воспользоваться, а напротив изобретать сложные методы компенсации возникающего момента инерции, терпя неудобства для экипажа и пассажиров при иной конструкции.

"Шаттл", "Буран" и т.п. имеют самолётную форму вследствии того что они не предназначены для полётов дальше земной орбиты, активный полёт совершают уже в атмосфере при спуске, в космосе же лишь плавают в безмоторном полёте, за исключением непродолжительных периодов работы двигателей ориентации и торможения.



просто экспл сообщ. №3 Цитата, это Вы имеете в виду лежа? там нагрузка на борта будет сильнее и деформация приведет к невозможности повторного использования . ну или толщину корпуса надо делать толстой , но это перетяжеление . Не только перетяжеление корпуса, но и дополнительный вес крыла и прочих аэродинамических средств. И на вывод всей этой массы нужно дополнительное топливо + топливо для вывода этого дополнительного запаса. При вертикальной же посадке дополнительное топливо тратится для посадки более лёгкой и менее жёсткой конструкции. Весовая отдача аппаратов вертикальной схемы будет выше. Не требуется посадочной полосы - весьма дорогой и габаритной постройки, особенно если вспомнить то что построили для посадки "Бурана".

Маск собирается применять BFR не только для космоса, но и на трассах Земля-Земля. Вертикальная посадка позволяет тут сильно сэкономить на наземной инфраструктуре, которую надо будет построить во множестве мест. Я думаю Вы находитесь в плену сложившихся предпочтений, выработанных вследствии того что многоразовые корабли в последние десятилетия представляли, по большей части, в виде всевозможных "шаттлов". Да и деятели кино постарались. В кинофантастике, начиная со "Звёздных войн", а может ранее, в основном к сожалению фигурируют абсурдные для космоса самолётоподобные конструкции и прочие помеси ракеты с подводной лодкой. Между тем корабли совершающие в космосе более-менее длительные маневры разгона / торможения должны иметь палубы перпендикулярные направлению движения, что и демонстрирует проект корабля SpaceX в составе ITS/BFR. Можете взглянуть на модель межпланетной ракеты Циолковского - там тоже самое.При работе двигателей в космосе на перпендикулярной палубе возникает искусственная гравитация. Глупо было бы ей не воспользоваться, а напротив изобретать сложные методы компенсации возникающего момента инерции, терпя неудобства для экипажа и пассажиров при иной конструкции."Шаттл", "Буран" и т.п. имеют самолётную форму вследствии того что они не предназначены для полётов дальше земной орбиты, активный полёт совершают уже в атмосфере при спуске, в космосе же лишь плавают в безмоторном полёте, за исключением непродолжительных периодов работы двигателей ориентации и торможения.Не только перетяжеление корпуса, но и дополнительный вес крыла и прочих аэродинамических средств. И на вывод всей этой массы нужно дополнительное топливо + топливо для вывода этого дополнительного запаса. При вертикальной же посадке дополнительное топливо тратится для посадки более лёгкой и менее жёсткой конструкции. Весовая отдача аппаратов вертикальной схемы будет выше. Не требуется посадочной полосы - весьма дорогой и габаритной постройки, особенно если вспомнить то что построили для посадки "Бурана".Маск собирается применять BFR не только для космоса, но и на трассах Земля-Земля. Вертикальная посадка позволяет тут сильно сэкономить на наземной инфраструктуре, которую надо будет построить во множестве мест.