Минобороны опубликовало видео авиаудара по объектам террористов в Дейр-эз-Зор
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Целями Ту-22М3 стали опорные пункты террористов, а также склады с боеприпасами и вооружением боевиков
В интернете появилось видео авиаудара бомбардировщиков ВКС РФ по объектам террористических группировок в Сирии.
Шесть Ту-22М3 1 ноября нанесли удар по опорным пунктам террористов, складам с боеприпасами и вооружением боевиков в районе Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор).
Прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.
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01.11.2017
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