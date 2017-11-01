Минобороны опубликовало видео авиаудара по объектам террористов в Дейр-эз-Зор



Дальний бомбардировщик Ту-22М3.

Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Дальний бомбардировщик Ту-22М3.Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Целями Ту-22М3 стали опорные пункты террористов, а также склады с боеприпасами и вооружением боевиков

В интернете появилось видео авиаудара бомбардировщиков ВКС РФ по объектам террористических группировок в Сирии.

Шесть Ту-22М3 1 ноября нанесли удар по опорным пунктам террористов, складам с боеприпасами и вооружением боевиков в районе Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор).

Прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.