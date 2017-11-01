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"УАЗ Профи" прошел почти 5 тыс. км и поднялся на Эльбрус в ходе испытаний Минобороны

02.11.2017 ТАСС 390 0
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Грузовик "УАЗ Профи"
Грузовик "УАЗ Профи" на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2017".
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

Автомобиль без помощи тяжелой техники заехал на высоту свыше 3 км

УЛЬЯНОВСК, 1 ноября. /ТАСС/. Автомобиль "УАЗ Профи" прошел испытания Минобороны РФ, преодолев песчаные барханы и заехав на высоту более 3 тыс. метров на горе Эльбрус, сообщила в среду пресс-служба Ульяновского автозавода.

"Новый грузовик "УАЗ Профи" принял участие в определительных испытаниях перспективных образцов военной автомобильной техники, которые проходили в районах c жарким климатом, в пустыне и горах. Почти за месяц автомобиль прошел около 4,8 тыс. километров по маршруту, который пролегал через Тамбов, Волгоград, Астрахань, Элисту, Пятигорск и закончился в Кабардино-Балкарии покорением высшей точки России и Европы - горы Эльбрус", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что автомобиль по итогам испытаний подтвердил отличные ходовые качества в трудных условиях. В Астраханской области "УАЗ Профи" преодолел песчаные барханы высотой в несколько десятков метров, на высокогорье двигатель выдержал низкие температуры и разряженность воздуха. Финальной точкой испытаний стал Эльбрус, там автомобиль заехал на высоту 3 тыс. 198 метров без помощи тяжелой техники, говорится в документе.

По словам водителя-испытателя автомобиля Алексея Андрюкова, на песчаных участках "УАЗ Профи" проявил себя лучше военной бронированной техники. "Что касается высокогорья, то до Терскола на высоту 2350 метров грузовик забрался очень хорошо - не почувствовалась нагрузка ни на двигатель, ни на подвеску. При подъеме выше дорога совсем разбитая, обычно по ней едет только специальная подготовленная техника, но автомобиль сам достиг высоты 3198 метров", - приводит пресс-служба автозавода слова водителя.

Ранее сообщалось, что в этом году УАЗ намерен реализовать 2 тыс. автомобилей "УАЗ Профи", производство которых началось в сентябре. Продажи новой модели уже начались в дилерских центрах предприятия. УАЗ рассчитывает за счет этого автомобиля увеличить поставки в Белоруссию на 40-60% в год. На данный момент эта страна ежегодно закупает у предприятия до 10 тыс. машин.

Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года предприятие выпустило более 5 млн автомобилей. Производственная мощность завода составляет 95 тыс. автомобилей в год.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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