Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы



ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ.

Источник: Артем Житенев / РИА Новости ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ.Источник: Артем Житенев / РИА Новости

ТАСС рассказывает о современных системах противовоздушной обороны вокруг столицы

В подмосковной Рузе открылась выставка "Руза — щит страны", на которой представлены комплексы средств противовоздушной обороны — ЗРС С-400 "Триумф", ЗРПК "Панцирь-С1", мобильная радиолокационная станция боевого режима "Подлет", а также РЛС кругового обзора "Каста-2".

Как заявил глава городского округа Максим Тарханов, "это современные средства противовоздушной обороны нашей страны, самые последние разработки, которые стоят на вооружении, и сегодня увидеть их и даже потрогать могут все желающие". Кроме того, в рамках мероприятия в Рузе празднуют 65-летие воинской части, входящей в состав Воздушно-космических сил (ВКС) страны.

ТАСС рассказывает о том, какие современные системы ПВО прикрывают столичное небо.

Дальнобойный "Ворчун"

Главным оружием системы ПВО столицы до недавнего времени были комплексы С-300ПМ, которые составляли основу "московского кольца ПВО", однако в последние годы С-300ПМ активно заменяются на более совершенные системы С-400 "Триумф" (по-натовски — "Ворчун").

Работа этой ЗРС основана на передовых технических и конструктивных решениях. За невероятную точность и скорость эту российскую систему ПВО окрестили "убийцей европейской противоракетной обороны".

Зенитно-ракетный комплекс С-400. Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Каждый С-400 способен вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Аппаратура обнаружения готова отличить и низколетящий самолет, даже если он будет лететь, едва касаясь земли. Цель будет идентифицирована как летающий объект и выдана на индикатор кругового обзора, при этом радар раннего обнаружения обеспечивает дальность обнаружения 600 км.

У ракет "Триумфа" вертикальный пуск, и система обеспечивает обстрел целей по всем направлениям на 360 градусов. С-400 может применять до трех типов разных ракет. Они поражают весь спектр воздушных целей, даже самые сложные — низколетящие ракеты, элементы высокоточного оружия, баллистические ракеты.

В ноябре 2015 года в районе проведения боевых действий российской авиагруппы в Сирии совместно с вооруженными силами Сирии была развернута объединенная система ПВО, в состав которой был включен С-400 "Триумф". Это позволило значительно повысить степень непосредственного прикрытия главного объекта — авиабазы Хмеймим, расширить диапазон высот и скоростей уничтожаемых целей.

Зарубежный аналог

По мнению российских военных экспертов, зона поражения С-400 превосходит американский комплекс Patriot по аэродинамическим целям минимум в полтора раза и в два с половиной раза — по целям баллистическим.

Дальность поражения целей "Триумфа" с зенитной управляемой ракетой типа 40Н6 составляет 400 км, а максимальная высота, на которой можно достать объект, — 27 км. Низколетящие объекты ракеты уничтожают на высоте 5 м. Для сравнения: американский комплекс способен поражать воздушные цели, летящие лишь на высоте от 60 м. С-400 по праву считают универсальным оружием, способным уничтожать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения.

Следующее поколение

Госпрограмма вооружений предусматривает поступление в войска до 2020 года 56 дивизионов С-400. При этом концерном ВКО "Алмаз-Антей" разрабатывается перспективная зенитная ракетная система пятого поколения С-500 с повышенным противоракетным потенциалом. Как заявил ТАСС генконструктор концерна Павел Созинов, эта система создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. "Наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться", — сказал Созинов, отметив, что речь идет о перехвате целей на высоте сотни километров от поверхности земли.

По словам начальника Военной академии ВКО имени Жукова генерал-лейтенанта Владимира Ляпорова, уже идет подготовка офицеров-специалистов по эксплуатации этих систем ПВО-ПРО.

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что работа по созданию комплекса идет планово, а заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный заявил, что С-500 поступят на вооружение в Воздушно-космические силы в ближайшее время.

По данным открытых источников, С-500 будет способна обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также боевые блоки гиперзвуковых крылатых ракет. Предполагается, что по боевым возможностям С-500 будет значительно превосходить С-400 и ее конкурента — американскую систему PAC-3 (последняя версия зенитного ракетного комплекса Patriot).

Небесный "Панцирь"

Если "Триумф" можно назвать "дальнобойной" зенитной ракетной системой, то боевая задача ЗРПК "Панцирь-С" — поймать всю "мелочь". Этот комплекс способен уничтожать самолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты в радиусе до 20 км и на высоте до 15 км.

ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" ВС России в походном положении после парада на Красной площади в Москве (фото - Виталий Кузьмин). Источник: http://vitalykuzmin.net

В отличие от большинства иностранных комплексов ПВО российские — мобильны. "Панцирь-С" может вести огонь в движении, на что не способен ни один зенитный комплекс в мире.

В 2015 году стало известно, что в серийное производство запущен "морской" вариант комплекса. Предполагается, что корабельная модификация "Панциря" может оснащаться ракетами от сухопутного комплекса "Панцирь-С1", а также перспективной ракетой "Гермес-К", которая может наводиться с помощью беспилотника. В перспективе "Панцирь-М" должен заменить комплекс "Кортик".

"Москва" для Москвы

В конце 2014 года стало известно о начале поставок в Вооруженные силы РФ новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Москва-1".

РЭБ «Москва-1» на военных учениях. Источник: ЦВО

Комплекс позволяет сканировать воздушное пространство в радиусе 400 км и обнаруживать и подавлять источники радиоизлучения, характерные для воздушных целей. Кроме того, по словам экспертов, комплекс "будет являться мозгом для ПВО". "Москва-1" способна передавать информацию и координировать действия всех средств ПВО, находящихся в зоне действия комплекса.

На сайте госкорпорации "Ростех" говорится, что станция предназначена для сканирования воздушного пространства и передает данные об оснащенной радиоэлементами технике средствам РЭБ, ПВО и ВВС. При этом комплекс работает в режиме пассивной радиолокации, оставаясь невидимым для противника. Опытный образец изделия прошел госиспытания в 2013 году.

"Смотрящие" за небом

Продолжается оснащение подразделений радиотехнических войск ПВО перспективными РЛС типа "Небо", "Подлет", "Каста", "Сопка", "Обновление" и другими.

В частности, контроль за небесным пространством обеспечивается системой с символическим названием "Небо-У". Это современная радиолокационная станция, которая работает в автоматизированном и в автономном режимах, действует в условиях интенсивного радиопротиводействия.

По данным из открытых источников, данная РЛС способна обнаруживать цели на удалении до 400 км, также ведется круговой обзор, в том числе космического пространства. Низколетящие, небольшие цели обнаруживаются на удалении не менее 50 км.

Радиолокационный комплекс 55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ». Источник: janes.com

Отличительной особенностью "Небо-У" является то, что она правильно квалифицирует обнаруженные объекты: перепутать маленький самолет со стаей птиц уже невозможно. Любая малоразмерная цель определяется в секунды.

Московские "Амур" и "Дон"

В 2014 году стало известно, что Россия испытывает элементы новой системы противоракетной обороны А-235 "Нудоль". Она придет на смену системе А-135 "Амур", прикрывающей Москву и центральный промышленный район (от Брянска до Костромы, около 486 тыс. кв. км) и оснащенной противоракетами шахтного базирования.

А-135 принята на вооружение в 1995 году. В декабре 2014 года генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов заявил, что в ближайшее время российские военные получат отечественные аналоги американских систем ПРО THAAD и GMD. При этом аналог GMD, отметил Созинов, создается в мобильном варианте и должен быть эффективнее системы из США.

Информации по А-135 в открытых источниках очень мало. Известно лишь, что недавно были обновлены радиолокационные и компьютерные системы станции слежения "Дон-2НП". Ведутся работы по модернизации ракет ближнего, атмосферного перехвата 53Т6.

Также совершенствуются характеристики РЛС "Дон-2Н". Эта стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона с фазированной антенной решеткой. Она может обнаружить объект в размере 5 см на расстоянии до 2 тыс. км.

Станция "Дон-2Н" является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны Москвы. К ее задачам относятся обнаружение баллистических целей и их сопровождение, измерение координат и наведение на них противоракет. РЛС интегрирована в единую систему дополнительного информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении (ПРН) и контроля космического пространства.

РЛС представляет собой четырехгранную усеченную пирамиду высотой до 35 м. Функционирование обеспечивается вычислительным комплексом производительностью до миллиарда операций в секунду, построенном на основе четырех суперкомпьютеров "Эльбрус-2". Единственная действующая станция такого типа расположена в подмосковном Софрине.

По данным Минобороны РФ, за 2016 год станцией "Дон-2Н" было обнаружено более десяти пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий. Были выполнены контрольные проводки около 250 космических объектов, из которых более 80 классифицировались как особо важные.

Роман Азанов