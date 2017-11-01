Севфлот предложил назвать противодиверсионный катер именем Валерия Федянина
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Противодиверсионный катер проекта 21980 Грачонок. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Олег Смыслов
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Северный флот (СФ) направил в главное командование ВМФ России предложение назвать поступивший на СФ новейший противодиверсионный катер именем скончавшегося от полученных в Сирии ранений командира бригады морской пехоты СФ полковника Валерия Федянина, сообщила в среду пресс-служба Севфлота.
По данным Минобороны России, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты СФ полковник Валерий Федянин 22 сентября занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама, когда под автомобилем, на котором он следовал, террористами был подорван фугас, в результате чего российский офицер получил множественные ранения. Он был доставлен в главный военный клинический госпиталь в Москву, где от полученных ранений скончался 1 октября.
"На Северном флоте подготовлены предложения в адрес главного командования ВМФ России о присвоении новому противодиверсионному катеру проекта "Грачонок" имени командира бригады морской пехоты СФ полковника Валерия Федянина", - сказано в сообщении.
В нем отмечено, что "предложение о наименовании катера, поступившего на вооружение отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии разнородных сил, по поручению командующего СФ уже направлены на рассмотрение в главкомат ВМФ".
В настоящее время пока безымянный противодиверсионный катер завершает на СФ комплекс государственных ходовых испытаний, после чего на нем будет торжественно поднят Военно-морской флаг.
Противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок" строятся по заказу главкомата ВМФ России. Бортовое оснащение катера включает среди прочего навигационное и радиотехническое оборудование, ракетное и артиллерийское вооружение.
Имена кораблям Военно-морского флота России присваиваются приказом главнокомандующего ВМФ.
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01.11.2017
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