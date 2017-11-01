Спецназ ВДВ до конца года получит около 40 бронемашин "Тигр-М"
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Бронеавтомобили Тигр-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Киреев
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России до конца 2017 года получат около 40 бронемашин "Тигр-М" с дистанционно управляемым модулем "Арбалет", сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
Модернизированные "Тигры" существенно повысят боевые возможности и мобильность разведывательных групп спецназа ВДВ России, их способность выполнять задачи в отрыве от основных сил десанта.
"В подразделения специального назначения ВДВ до конца текущего года поступит на вооружение около 40 специальных транспортных средств "Тигр-М" с дистанционно управляемым модулем "Арбалет". Модернизированные "Тигры" оснащены крупнокалиберным пулеметом и современным комплексом оптико-электронной разведки, в состав, которого входит новейшая система навигации и ориентации, телекамера, тепловизор, лазерный дальномер и другое специальное оборудование", - сказано в сообщении.
В нем отмечено, что новейшие бронеавтомобили с автоматизированным боевым модулем и дистанционным управлением при необходимости могут использовать средства быстрой маскировки в автоматическом режиме.
Бронеавтомобили "Тигр" - семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от 6 до 10 человек, включая водителя, или до 1,2 тысячи килограммов груза.
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01.11.2017
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