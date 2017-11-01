Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Спецназ ВДВ до конца года получит около 40 бронемашин "Тигр-М"

02.11.2017 РИА Новости 320 0
0
Понравилась новость?
 +2
Бронеавтомобили Тигр-М. Архивное фото
Бронеавтомобили Тигр-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Киреев

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России до конца 2017 года получат около 40 бронемашин "Тигр-М" с дистанционно управляемым модулем "Арбалет", сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Модернизированные "Тигры" существенно повысят боевые возможности и мобильность разведывательных групп спецназа ВДВ России, их способность выполнять задачи в отрыве от основных сил десанта.

"В подразделения специального назначения ВДВ до конца текущего года поступит на вооружение около 40 специальных транспортных средств "Тигр-М" с дистанционно управляемым модулем "Арбалет". Модернизированные "Тигры" оснащены крупнокалиберным пулеметом и современным комплексом оптико-электронной разведки, в состав, которого входит новейшая система навигации и ориентации, телекамера, тепловизор, лазерный дальномер и другое специальное оборудование", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что новейшие бронеавтомобили с автоматизированным боевым модулем и дистанционным управлением при необходимости могут использовать средства быстрой маскировки в автоматическом режиме.

Бронеавтомобили "Тигр" - семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от 6 до 10 человек, включая водителя, или до 1,2 тысячи килограммов груза.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Тигр-М

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.11 18:34
  • 16
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 02.11 18:34
  • 13
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 02.11 18:27
  • 34
Когда в стране некуда девать деньги
  • 02.11 18:26
  • 2
Китай строит сверхдержаву "новой эры". Что это означает для Москвы
  • 02.11 18:20
  • 27
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 02.11 18:18
  • 2
Сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий", строящегося для Тихоокеанского флота
  • 02.11 18:07
  • 16
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 02.11 17:33
  • 89
На пороге - 258 МиГ-35
  • 02.11 17:06
  • 90
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 02.11 16:55
  • 3
ОКР по созданию перспективного перехватчика на смену МиГ-31 начнутся в 2018 году
  • 02.11 16:52
  • 1114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.11 16:45
  • 122
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 02.11 16:36
  • 14
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 02.11 15:45
  • 6
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 02.11 12:32
  • 3966
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы