Спецназ ВДВ до конца года получит около 40 бронемашин "Тигр-М"



Бронеавтомобили Тигр-М. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Киреев Бронеавтомобили Тигр-М. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Киреев

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России до конца 2017 года получат около 40 бронемашин "Тигр-М" с дистанционно управляемым модулем "Арбалет", сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Модернизированные "Тигры" существенно повысят боевые возможности и мобильность разведывательных групп спецназа ВДВ России, их способность выполнять задачи в отрыве от основных сил десанта.

"В подразделения специального назначения ВДВ до конца текущего года поступит на вооружение около 40 специальных транспортных средств "Тигр-М" с дистанционно управляемым модулем "Арбалет". Модернизированные "Тигры" оснащены крупнокалиберным пулеметом и современным комплексом оптико-электронной разведки, в состав, которого входит новейшая система навигации и ориентации, телекамера, тепловизор, лазерный дальномер и другое специальное оборудование", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что новейшие бронеавтомобили с автоматизированным боевым модулем и дистанционным управлением при необходимости могут использовать средства быстрой маскировки в автоматическом режиме.

Бронеавтомобили "Тигр" - семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от 6 до 10 человек, включая водителя, или до 1,2 тысячи килограммов груза.