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Учения спасателей "Каспий-2017" пройдут в Баку 2-4 ноября

02.11.2017 РИА Новости 216 0
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Сотрудник МЧС РФ во время учений. Архивное фото
Сотрудник МЧС РФ во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Богодвид

БАКУ, 1 ноя - РИА Новости. В Баку 2-4 ноября пройдут учения спасателей "Каспий-2017", в них будут задействованы более 1,5 тысячи пожарных, спасателей и более 300 единиц техники из всех прикаспийских государств, сообщили РИА Новости в среду в МЧС России.

"В Баку в период со 2 по 4 ноября 2017 года состоятся учения "Каспий-2017". Замыслом учений предусмотрена отработка взаимодействия международных команд спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций на суше и на воде, при столкновении судов, а также при ДТП, пожарах и обрушениях зданий. В учениях задействованы более 1,5 тысячи пожарных, спасателей и более 300 единиц техники из всех прикаспийских государств. Прибывают руководители чрезвычайных ведомств прикаспийских государств, а также Международной организации гражданской обороны (ООН). Российскую группировку на учениях возглавит заместитель министра МЧС России Владлен Аксенов", - сообщили в МЧС.

Двадцать девятого сентября 2014 года в Астрахани было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море. Сторонами являются Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан и Туркменистан.

Соглашение регулирует вопросы взаимодействия указанных государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Каспийском регионе и применяется в целях оказания взаимопомощи в деле борьбы со стихийными бедствиями и техногенными авариями.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Иран
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Проекты
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