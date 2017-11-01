Серийные поставки "летающего радара" А-100 начнутся в 2020 году



Модель перспективного самолета ДРЛО А-100 .

Источник: Piotr Butowski / Air&Cosmos Модель перспективного самолета ДРЛО А-100 .Источник: Piotr Butowski / Air&Cosmos

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в настоящее время летающая лаборатория проходит испытания

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Серийные поставки многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 начнутся в 2020 году. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Второй тематический вопрос (селекторного совещания - прим. ТАСС) посвящен разработке многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. В настоящее время летающая лаборатория проходит серию испытаний и уже выполнила ряд полетов", - сказал Шойгу.

По его словам, все работы идут по графику. "Сам комплекс поднимется в воздух до конца этого года. Согласно планам серийные поставки самолетов А-100 в войска начнутся в 2020 году", - подчеркнул министр.

Новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 "Премьер" создан на базе Ил-76МД-90А. Он способен быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. А-100 способен обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при их наведении на воздушные, наземные и морские цели.