Истребитель "Грипен E" впервые выполнил полет на сверхзвуковой скорости
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Концепт истребителя Gripen E.
Источник: фото через Thai Military and Asian Region - WordPress.com
ЦАМТО, 1 ноября. Компания Saab объявила о первом полете новейшего истребителя "Грипен E" со сверхзвуковой скоростью. Самолет преодолел звуковой барьер над Балтийским морем в ходе полета, состоявшегося 18 октября.
Истребитель "Грипен E" превысил скорость звука в рамках продолжающейся программы летных испытаний. Целью тестирования являлся сбор данных и оценка поведения самолета при достижении и полете на сверхзвуковой скорости. Полет проходил над Балтийским морем, истребитель поддерживал сверхзвуковую скорость в течение нескольких минут, выполняя различные маневры.
Saab объявила об успешном завершении первого полета новейшей версии истребителя "Грипен", "Грипен E", 15 июня 2017 года. На текущий момент суммарный налет самолета превышает 20 часов.
По заявлению представителя Saab, выполнение сверхзвукового полета свидетельствует о том, что программа испытаний "Грипен E" проходит успешно и поставки истребителя двум первым заказчикам будут выполнены в соответствии с графиком.
Основными отличиями "Грипен E" от JAS-39C/D является повышенная живучесть, оснащение современными средствами обнаружения и связи, более мощный двигатель, большая масса полезной нагрузки и дальность полета, дружественный интерфейс "человек-машина", возможность синтеза получаемых данных. По заявлению разработчиков, в самолете воплощено много новых идей, которые уже не могли быть встроены в версию "C/D".
Помимо ВВС Швеции, покупателем самолета является Бразилия, которая разместила начальный заказ на 28 одноместных "Грипен E" и восемь двухместных "Грипен F". Поставки истребителей ВВС Бразилии должны начаться в 2019 году и завершиться к 2024 году.
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01.11.2017
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