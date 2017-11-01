Шойгу: запуск новых космических спутников расширит боевые возможности Вооруженных сил



Сергей Шойгу.

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу.Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что о состоянии проекта по созданию космической системы наблюдения докладывается ежеквартально

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Усиление орбитальной группировки Космических войск современными спутниками повысит боевые возможности российских Вооруженных сил. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

По словам главы Минобороны, будет рассмотрен вопрос наращивания орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. "Введение в ее состав современных спутников позволит в значительной степени повысить боевые возможности видов и родов войск в решении стоящих перед ними задач", - заявил Шойгу.

"Учитывая важность проекта по созданию космической системы наблюдения, его головной исполнитель ежеквартально докладывает о состоянии дел", - добавил министр.

Он отметил, что на закрытой части совещания будет доложено о результатах работы за прошедший период.