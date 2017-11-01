Армия РФ с 2019 года начнет получать новые парашютные системы



Парашютная бесплатформенная система ПБС-925.

Источник: http://www.arms-expo.ru/ Парашютная бесплатформенная система ПБС-925.Источник: http://www.arms-expo.ru/

Гендиректор холдинга "Технодинамика" добавил, что серийные образцы систем будут получены по завершению ОКР "Тара"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новые парашютные системы, создаваемые для российской армии в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) "Тара", начнут поступать в войска в 2019 году, "Горизонталь-4000" - в 2021 году, а "Реновация" - в 2020. Об этом в среду сообщил журналистам гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Игорь Насенков.

"Горизонталь" начали в этом году, срок завершения опытно-конструкторской работы - 2020 год, первые образцы можно ждать в конце 2021 года, если все будет так, как предписывают контракты. По "Таре" начало в этом году, завершение ОКР - в следующем, а в конце 2019 года можно рассчитывать на получение серийных образцов", - сказал Насенков.

Говоря о "Реновации", он отметил, что позиция заказчика такова, что лучше этот контракт заключить в следующем году. "Там не совсем все понятно по кооперации. Я думаю, что он будет заключен в первой половине следующего года, срок его исполнения - два года, поэтому в 2020-м можно рассчитывать на серию", - пояснил гендиректор "Технодинамики".

Как сообщал ранее командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, ОКР "Реновация" касается совершенствования парашюта Д-10 под экипировку "Ратник".

В рамках ОКР "Горизонталь-4000" создается управляемая планирующая парашютно-грузовая система для высокоточной доставки грузов в труднодоступные и удаленные районы с использованием спутниковой навигации, сообщил ранее заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков.

Кочетков также сообщил, что в этом году планируется открыть ОКР "Тара" по созданию одноразовой малогабаритной парашютно-грузовой системы для десантирования грузов из самолетов Ил-76МД в труднодоступные районы, в том числе на острова в Арктике.