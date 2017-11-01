Эксперт рассказал, когда возможно создание корабельной ПРО на Курилах
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Курилы. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия на сегодняшний день не располагает комплексами ПРО корабельного базирования, проекты по созданию таких систем выходят за пределы госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы, заявил в среду РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.
Ранее источник в парламенте РФ заявил РИА Новости, что корабли первого ранга, которые будут базироваться на базе ВМФ на Курилах, в перспективе станут частью системы ПРО для защиты восточных рубежей России.
"Как вам известно, перспективным комплексом ПРО, создаваемым сегодня в России, является зенитная ракетная система С-500 "Прометей" и, насколько мне известно, в Минобороны рассматривается возможность создания ее морской модификации, но это совсем далекие перспективы, выходящие за рамки ГПВ 2018-2025", - сказал Мураховский.
Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день Россия не располагает комплексами ПРО корабельного базирования, если иметь в виду классическое значение термина "противоракетная оборона", то есть защита территории от ударов с воздуха и космоса, а не защита собственно кораблей от ракет противника.
"Что касается примерных сроков создания военной базы на Курилах, то их можно определить по примеру базы ВМФ в Новороссийске, то есть это займет где-то пять лет. За такой срок "оборонка" никак не успеет пройти весь цикл разработок и испытаний корабельной ПРО", - пояснил собеседник агентства.
Мураховский напомнил, что наиболее совершенным комплексом, устанавливаемым сегодня на российские корабли первого ранга является ЗРК "Форт", являющийся флотским аналогом С-300, то есть системы противовоздушной обороны.
"В ближайшей перспективе создание системы ПРО корабельного базирования в РФ едва ли возможно, при этом появление системы ПВО на кораблях первого ранга вполне реально", - подытожил собеседник агентства.
Ранее первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич сообщил РИА Новости, что база ВМФ на Курилах, создание которой планируется начать в ближайшее время, сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга. По его словам, на Курилах будет также восстановлена аэродромная сеть.
Зенитная ракетная система С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты.
Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
По информации из открытых источников (официально ТТХ не публикуются), С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также будет иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.
Ожидается, что С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
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01.11.2017
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