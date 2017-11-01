США готовят войну, чтобы уничтожить Россию и Китай! (AgoraVox, Франция)



ВВС США.

Источник: military.com ВВС США.Источник: military.com

США хотят уничтожить сначала Россию, а потом и Китай в страшной войне, чтобы сохранить свою гегемонию и свое господство на планете!! Возникает вопрос: но почему Вашингтон до сих пор не развязал эту войну? Потому что Вашингтон хочет сначала выставить себя жертвой, вынужденной защищаться. Но Россия уже давно разгадала эту уловку и отказывается попадать в ловушку. Так что время идет, ничего не происходит, до тех пор, пока не будет придумана чудовищная провокация!!!

Конечно, с другой стороны, ситуация может продолжаться вечно, если бы экономическая ситуация в США так резко и бесповоротно не ухудшалась. Особенно, учитывая желание Москвы и Пекина отказаться от американского доллара, похоронив вместе с ним всю экономику США!

Статус-кво не может длиться вечно, и невидимый обратный отсчет безвозвратно начался.

Одним из самых вопиющих примеров американских предлогов для развязывания войн стали теракты 11 сентября 2001 года, которые послужили поводом для нападения на Ирак, на связь с терроризмом которого ссылался Вашингтон, и которая так и не была доказана.

На самом деле Вашингтон хотел завладеть иракской нефтью и наказать Саддама Хусейна за то, что он хотел продавать ее за евро, а не за доллары США.

Что касается оружия массового уничтожения, которое, как предполагалось, находилось в руках Саддама Хусейна, то все теперь знают, как все было на самом деле: наглая ложь с драматическими последствиями для жителей Ирака, которые по сей день отравлены обедненным ураном американского оружия…

Да, Вашингтон ищет предлог для нападения на Россию, предлог, который выставит США жертвой агрессии России, чтобы оправдать сотни миллионов смертей, которые повлечет за собой эта война, потому что она, к сожалению, неизбежна!

Именно по этой причине - как в случае с Донбассом - Вашингтон использует своих пешек и сообщников на Украине для совершения провокаций против Москвы, чтобы, в конечном счете, она вышла из себя и прибегла к ответным действиям, чем немедленно воспользуется Вашингтон, чтобы оправдать свое нападение на Россию. И таким образом в ход пойдут абсолютно все подлые уловки, чтобы вынудить Россию совершить "ошибку"!

Недавний эпизод со снятием российского флага с крыши консульства в Сан-Франциско, дипломатический иммунитет которого уже и так был нарушен ФБР, является примером провокации США против России…

В Донбассе намеренно используются самые отвратительные и омерзительные преступные методы, чтобы спровоцировать недовольство России и заставить ее вмешаться…Украинская хунта без проблем осудит вторжение в Украину, в то время как уже более трех лет неонацистская хунта Киева совершает одно за другим военные преступления в отношении собственного населения и никого на Западе это не волнует!!!

Реакция России на сговор между террористами ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ - прим.ред.) и американцами в Сирии является одним из признаков сильного раздражения вероломством Вашингтона…

Но Вашингтон это особенно и не скрывает, так как это часть провокации, для того чтобы подтолкнуть Россию к "ошибке"…

Параллельно с этим, западные СМИ используются в целях дискредитации заявлений Москвы, чтобы международное общественное мнение не увидело в этом заговора. Только вот чтобы отфильтрованная подконтрольными СМИ русофобия могла быть эффективна, и голос Москвы стал абсолютно неслышным, нужно чтобы все СМИ работали в унисон.

Но "прекрасное" единообразие "массовой" пропаганды СМИ против Москвы активно и эффективно подвергается сомнению альтернативами СМИ во главе с их промоутерами, реинформаторами и осведомителями!

Доверие к "мейнстримовским" СМИ и западным политическим лидерам было в первую очередь надолго и серьезно подорвано ложью о наличии оружия массового уничтожения у Саддама.

Все больше и больше людей начали понимать, что их обманули, когда бывший главком Колин Пауэлл размахивал пробиркой в Совете Безопасности ООН 5 февраля 2003 года, за несколько недель до того как Вашингтон напал на Ирак.

Мы не должны больше наблюдать за остервенением, с которым Запад борется с альтернативными СМИ, реинформаторами и осведомителями, в абсурдной погоне за так называемыми фальшивыми новостями.

Восхитительное единообразие пропаганды, направленное на демонизацию России, чтобы еще глубже укоренить в общественном мнении мысль об ее уничтожении, не должно встретить ни малейшего сопротивления, иначе сорвется весь американский процесс по перекладыванию вины на Россию.

Если сейчас нет войны, это не значит, что ее не будет позже.

Нам уже удалось избежать войны 1 сентября 2013 года, когда Франсуа Олланд чуть было не принял решение о вылете французских ВВС, чтобы бомбить Сирию, прежде чем президент США Барак Обама не отменил все, благодаря блестящему дипломатическому ходу России о ликвидации сирийского химического оружия.

В тот день мы были всего в нескольких часах от третьей мировой войны, когда армада российского флота в Средиземном море столкнулась с военно-морской армадой НАТО после заявлений Аль-Каиды (террористическая организация запрещена в РФ - прим.ред.) 21 августа 2013 о мифическом применения сирийской армией химоружия в Восточной Гуте. И все это для того, чтобы оправдать начало операции похожей на ту, которая уничтожила Ливию.

Том Алдрэн (Thom Aldrin)