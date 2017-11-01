Глава российского Генштаба встретился с иранским коллегой



Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ТЕГЕРАН, 1 ноя - РИА Новости. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов во время визита в Тегеран в среду встретился c главой генштаба Ирана Мохаммадом Бакери, сообщил РИА Новости источник в иранском генштабе.

"Стороны обсуждают вопросы развития двустороннего сотрудничества, последние события в регионе и борьбу с терроризмом", - сообщил источник.