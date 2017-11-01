Глава российского Генштаба встретился с иранским коллегой
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Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГЕРАН, 1 ноя - РИА Новости. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов во время визита в Тегеран в среду встретился c главой генштаба Ирана Мохаммадом Бакери, сообщил РИА Новости источник в иранском генштабе.
"Стороны обсуждают вопросы развития двустороннего сотрудничества, последние события в регионе и борьбу с терроризмом", - сообщил источник.
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01.11.2017
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